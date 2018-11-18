Sağlıkla Sanat El Ele Eosb'de

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
"Alzheimer'in Hastalık ve Sosyal Boyutu" konulu etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) "Sağlıkla Sanat El Ele Eskişehir'de" temalı proje kapsamında Türkiye
Alzheimer Derneği ile Boyalı Parmaklar Annelerinin düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, sanatçı Arzu Yılmaz Dağdemir ile ekibinin gerçekleştirdiği performanslar ve Alzheimer Derneği Ankara
Şube Başkanı Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu ile Alzheimer Derneği Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık'ın sunumları yer aldı. Etkinlik; Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu'nun Alzheimer'in Sağlık Boyutu ve Prof. Dr. Demet Özbabalık'ın "Alzheimer'in Sanat Boyutu" başlıklı sunumları ile devam etti.
Konuşmasına Alzheimer hastalığının tarihçesini anlatarak başlayan Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu hastalığın gelişim süreçleri, tedavide sağlanan gelişmeler, önlem olarak yapılması gereken konularda bilgi verdi. Prof. Dr. Demet Özbabalık ise sunumunda sanatın Alzheimer hastalığı üzerindeki olumlu etkilerini örneklere dayandırarak anlattı. - ESKİŞEHİR
18 Kasım 2018 Pazar 13:04