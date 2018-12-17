Sağlıklı Ailelerin Temeli Yıldırım'da Atılıyor

Toplum yapısının sağlamlaşması ve ayakta durmasının güçlü bir aile yapısı ile mümkün olacağı bilinciyle çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, vatandaşların mutlu evliliklere imza atmalarına ve huzurlu bir aile hayatına sahip olmalarına imkan tanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında hizmetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Evlilik ve Aile Okulu'ndaki kursiyerlere yönelik seminer düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, Türk toplumunun kadim medeniyetine yakışan evlilik kurumunun yaygınlaşması ve gelecek kuşakları kurtarmak adına önemli bilgiler aktarıldı. Sağlıklı aile temellerinin saygı, sevgi ve ilgiyle oluştuğunun belirtildiği seminerde, bireylerin sağlıklı büyümesi açısından aile içi ilişkinin önemi de anlatıldı.

Kaynak: Bültenler