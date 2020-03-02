"Sağlıklı beslenin, yaza fit girin''

Yaz mevsimine son 3-4 ayın kaldığını vurgulayan Özel Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Pınar Yaprak, "Yaz aylarına girmeden önce kıyafetlerinizin dar geldiğini görmeden ve düğünler başlamadan, mart-nisan-mayıs aylarını iyi değerlendirerek kışın aldığınız kilolardan kurtulabilirsiniz'' dedi.

Protein tok tutar

Her öğünde protein kaynaklı gıdaların tüketilmesinin gün boyu daha tok hissetmeyi sağladığını ifade Pınar Yaprak, "En faydalı protein kaynaklarından olan yumurtayı, sabah mutlaka tüketmeye çalışın. Bitkisel protein kaynaklarından olan kuru baklagiller ile salata hazırlayarak, akşam öğünlerinizi daha hafif ve tok tutucu hale getirebilirsiniz. Her hafta mutlaka balık yemeye özen gösterin hem de omega-3 alarak, kalp ve beyin hastalıklardan korunmayı unutmayın. Ara öğünlerinizde süt veya kefir, ana öğünlere ise yoğurt ekleyerek öğünlerinizi daha dolu ve daha doyurucu hale getirebilirsiniz'' açıklamasında bulundu.

Doğru atıştırmalıklar yapın

İhtiyaç duyulduğunda yapılan doğru ara öğünlerin kilo vermeye destek olduğunu belirten Diyetisyen Pınar Yaprak, şöyle devam etti: ''Genel beslenmeniz 3-4 saat aralığında olabilir. Öğlen ile akşam öğünü arasında uzun bir zaman dilimi olduğu için saat 3-4 civarı bir ara öğün yapmak, akşam yemeğinde fazla kaçırmanıza engel olacaktır. Meyveleri gündüz tüketmeniz sizin için daha yararlı. Bu saatlerde 1 porsiyon meyve ile birlikte tüketeceğiniz süt, yoğurt, kefir veya çiğ badem, fındık, ceviz gibi atıştırmalıklar sizin daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Akşam yatmadan 2-3 saat öncesinde tüm atıştırmalıkları bitirmiş olmanız gerekli'' dedi.

Bitki çaylarının gücü

Yağ yakmayı hızlandıran en güzel yardımcılardan biri olan bitki çaylarının düzenli olarak tüketildiğinde, ödem ve yağ fazlalığı problemlerinden kurtulmanın daha kolay olduğunu vurgulayan Diyetisyen Pınar Yaprak, "Özellikle kadınların en şikâyet ettikleri nokta olan selulit problemini beyaz çay içerek azaltabilir, yaza daha sıkı bir cilt ile girebilirsiniz. Yeşil çay da en güzel metabolizma hızlandırıcılardan biridir ancak tansiyon problemi olanların kullanmamasında fayda vardır. Havalar soğukken yaşanan tatlı krizlerini ise rooibos çayı ile bastırabilirsiniz'' önerisinde bulundu.

Baharatlardan faydalanın, metabolizmanızı hızlandırın!

Diyetisyen Pınar Yaprak, mutfağın vazgeçilmezlerinden olan baharatların da metabolizma hızlandırıcı etkilerinden mutlaka faydalanılması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:'' Pul biberdeki kapsaisin maddesi ile metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Zencefilin ödem atıcı ve bağışıklık güçlendirici özelliği sayesinde yaza daha hafif girebilirsiniz. Zerdeçal da en güzel yağ yakmayı hızlandıran baharatlardan biridir. Hem de kanserden korur ve romatizmal hastalıklara iyi gelir.''

Metabolizma hızlandıran yağ yakan tarif

Metabolizma hızlandıran ve yağ yakan tarif hakkında bilgi veren Pınar Yaprak, tarifi şöyle anlattı: ''Akşam yemeklerinde 4 yemek kaşığı yoğurdun içine 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil, bir tutam karabiber ve bir damla zeytinyağı ekleyerek, karın bölgesi yağlarınızdan kurtulmanız daha kolay olacaktır.''