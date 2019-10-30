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Sağlıklı Bir Altyapı İçin Ekipler Sahada

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde ana kollektör hattında temizlik çalışmasına başladı.

30.10.2019 16:26Sağlıklı Bir Altyapı İçin Ekipler Sahada

Çalışma ile yağışlı havalar öncesinde il merkezinde atıksu kaynaklı sorun yaşanmasının önüne geçilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapıları daha sağlıklı bir şekilde çalıştırmak için kanalizasyon hattı temizliklerine devam ediyor. Bu amaçla yürütülen faaliyetler kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde de kollektör hattında temizlik çalışmasına başlandı. Kuşlubahçe, Spil, Barbaros, Adnan Menderes Mahallelerinde çalışmalar tamamlanırken, Nurlupınar, Ahmet Bedevi ve Akpınar'da da temizlik çalışması gerçekleştirilecek. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yapılan temizlik sayesinde, bölgede ikamet eden vatandaşların atıksu konusunda sıkıntı yaşamalarının önüne geçilecek.

"MASKİ'nin hizmetlerden memnunuz"

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, "MASKİ'nin hizmetlerden memnunuz. 185 Çağrı Merkezi de çok iyi çalışıyor. Ne zaman arasak sorunlarımıza kısa sürede çözüm üretiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'a çalışmaları için teşekkür ediyoruz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kazım Karabekir, Şehzadeler, Güncel

Kaynak: Bültenler

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