Balıkesir
'in Bigadiç
ilçesinde "Sağlıklı Bir Yaşam Sürmek İçin Beraber Yürüyelim" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirilirken programa, AK Parti Balıkesir Milletvekili
Belgin Gökçe Uygur
, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu
, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan
, AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, MHP
Bigadiç İlçe Başkanı Emine Aygül, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Belediyesi olarak 6 bin 500 metre bisiklet yolu yaptıklarını ve bunun devamının geleceğini bildirdi.
Avcu, projelerinin gelecek yıl devam edeceğini vurgulayarak, "Sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımı son derece önemli. Hem ülke ekonomisi açısından hem de halkımızın sağlığı açısından önemli. Bugün bin 45 bisikletimizi vatandaşlarımıza ve öğrencilerimizin kullanımına verdik. İnşallah bin 64 dönümlük millet parkımız da da yapılacak yeni yolları ve sosyal alanlarıyla vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte, AK parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan da konuşma yaptı.
Programa katılanlara süt ikram edildi.
Bigadiç,Balıkesir
25 Kasım 2018 Pazar 16:28