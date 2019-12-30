Sağlıklı bir yılbaşı sofrasında olması gerekenler!

Yeni bir yılı sevdikleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla karşılamak isteyenler bu özel akşam için çeşit çeşit yemeklerle donatılan sofralar hazırlama planları yapıyor. Sağlıklı bir sofra için uzmanların tavsiyelerine kulak verebilirsiniz. Bir yılbaşı klasiği olan hindinin dengeli bir ana yemek olduğunu belirten uzmanlar, hindinin haşlanmış mevsim sebzeleri ve salata ile tüketilmesini öneriyor. Yardımcı yemeklerin içerdikleri yağ nedeniyle çok kalorili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tatlı yerine meyve ve bol miktarda su tüketilmesini tavsiye ediyor.

Hindi, mevsim sebzeleriyle tüketilmeli

Yılbaşı sofralarıyla bağdaştırılan hindinin dengeli bir ana yemek seçeneği olduğunu belirten Örkçü, "Çünkü hindi, yağ oranı düşük yağlı etlerden biridir. Kolesterol içeriği az ve sindirimi daha kolaydır. B3 ve B6, çinko ve selenyum açısından zengindir. Yanında kırmızı lahana, havuç, Brüksel lahanası, karnabahar gibi haşlanmış mevsim sebzeleriyle tabağınızı doldurursanız iyi bir seçim yapmış olursunuz" diye konuştu.

Yardımcı yemeklerdeki "gizli" kalorilere dikkat

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konunun yardımcı yemekler konusunda olduğunu kaydeden Özden Örkçü, şu tavsiyelerde bulundu:

"Ara sıcaklar; salam, pastırma gibi şarküteri ürünleri, karides, kalamar gibi kabuklu deniz ürünleri ya da diğer mayonezli mezeler çok kalorilidir. Bunun yerine bir miktar peyniri tabağınıza alabilirsiniz. Kavun, kiraz domatesler, hindi füme ya da somon füme yemenize bu gecelik izin var. Peynirleri çeşitli baharatlar ve aromalı otlarla süsleyebilirsiniz, tahta şişlere geçirip sunabilirsiniz. Kepekli krakerler üzerine labne peynir sürebilir ya da ton balıklı, somonlu kanepeler hazırlayabilirsiniz. Mantarların içine peynir koyup hafifçe erimelerini sağlayıp ikram edebilirsiniz. Kabak ve patlıcanı yoğurtla karıştırarak yapılacak zeytinyağlılar hafif seçeneklerdir. Sadece dört seçenekle yetinmelisiniz. Her sofranın olduğu gibi yılbaşı sofralarının da vazgeçilmezi olan salataları unutmamalısınız; birkaç çeşit hazırlayabilirsiniz. Marulla birlikte yapılacak mevsim salatasını süslemede nar kullanılması, hem görsellik hem de lezzet katacaktır."

Tatlı olarak ağır şerbetli tatlılar yerine mideyi çok yormayacak, hafif sütlü tatlılar da ya meyve tatlılarından tercih yapılabileceğini belirten Özden Örkçü, "Yapımı en kolay tatlılardan olan kabak tatlısı, aynı zamanda tam bir kış mevsimi tatlısıdır. Kabak tatlısı dışında tercihinizi ayva, armut gibi hafif meyve tatlılarından yana kullanmalısınız. Tatlınızı biriyle paylaşmak ise şahane bir tercih olur. 1 dilim ananas ve 1 muz ile oluşturulmuş meyve tabağı da iyi bir seçenek olabilir" diye konuştu.

Alkol, vücudu susuz bırakıyor

Alkollü içeceklerin vücudu susuz bıraktığını belirten Özden Örkçü, "Yemek öncesinde, yemek ile birlikte ve gecenin ilerleyen saatlerinde bol su tüketin. Yılbaşı gecesi gece geç saatlere kadar oturulacağı ve sürekli bir atıştırma halinde olunacağı düşünülürse daha fazla su içmelisiniz. Kuru yemiş tüketimi isteniyorsa E vitamini ve Q-3 içeren fındık ve ceviz tüketimi tercih edilmeli yağ miktarları fazla olduğundan tüketimleri 1 avucu geçmemelidir. Yatmadan 2 saat önce yemek tüketimi sonlandırılmalıdır" tavsiyesinde bulundu.