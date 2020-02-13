Sağlıklı cinsel yaşam sağlıklı ilişkinin önemli bir parçası

Kadın ve erkek açısından sağlıklı cinsel ilişkinin çeşitli farklar barındırdığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları, Doğum Uzmanı ve Cinsel Terapist Dr. Gökçen Erdoğan, "Cinsel açıdan istekli olmak, doyuma ulaşmak, gebeliğin önlenmesi adına koruma yöntemi kullanmak ve cinsel hastalıklardan korunmak kadınların sağlıklı cinsel ilişki için belirlediği öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Söz konusu kriterler şüphesiz ki erkek için de bir gerekliliktir. Erkek açısından sağlıklı cinsel ilişkinin amacı ise temelde doyuma ulaşmaktır. Ancak bununla birlikte partnerini doyuma ulaştırmak motivasyon kaynağıdır ve cinsellik performansını yukarı taşır. Erkeğin en önemli sağlık kriteri ise erekte olabilmek ve ilişki sırasında bunu koruyabilmektir."

İDEAL CİNSEL BİRLİKTELİK SIKLIĞI ÇİFTLERE GÖRE DEĞİŞİR

İdeal cinsel birliktelik sıklığı diye bir genelleme yapmanın doğru olmadığını belirten Dr. Gökçen Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu sayının haftada iki, dört ya da beş olması azlık ya da çokluk açılarından belirleyici değildir. İlişkilerdeki birliktelik sıklığı, bir ilişkinin kendi dinamiğidir. Yaş, sosyal şartlar, bedensel özellikler gibi pek çok etken cinsel ilişki sıklığı üzerinde etkili olabilir. Ancak haftada en az bir kez birliktelik yaşanması önerilmektedir. Her ilişkide farklılık gösterebilen cinsel ilişki sıklığında önemli olan partnerlerin karşılıklı rızası ile belirleniyor olmasıdır. Haftada altı gün birlikte olan bir çift de, partnerlerden herhangi biri bu durumdan rahatsızsa durum sanıldığı gibi parlak değildir. Haftada iki gün birlikte olan bir çift de, partnerlerden biri bunu az buluyor ve daha fazlasını istiyorsa; bu da konuşulması gereken bir sorundur. Hepsi çözülebilir."