Zonguldak
Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, İl Sağlık Müdürlüğü
, Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu
ve Ege
Çölyaka Yaşam Derneği işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı çocuklar, mutlu anneler" projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Vali Yardımcısı Turgut Subaşı
, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üçler Sarıkaya
ve Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Süleyman Erbay, Mimar Sinan
İlköğretim Okulunda, öğrencilere, "Sağlıklı çocuklar mutlu anneler" projesi kapsamında beslenme saatinde dağıtılan çorbaları inceledi.
Subaşı, proje hakkında yetkililerden bilgi almasının ardından çocuklarla bir süre sohbet etti.
Erbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin çocukların dengeli ve sağlı beslenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Çocukların sağlıklı beslenmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla, Mimar Sinan İlköğretim Okulunda öğrencilere Sağlık Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından bilgilendirme yapıldığını anlatan Erbay, "Bu doğrultuda öğrencilerimize sağlıklı beslenme amaçlı hazırladığımız yiyecek ve ikramlarımız oluyor. Bu çalışmalarımızı farklı okullarımızda da tekrarlayacağız. Özellikle öğrencilerimizi sağlıklı beslenmeye özendirme çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.
Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA