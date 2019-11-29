Sağlıklı doğum için, gebe okulunda eğitim veriliyor

MANİSA Şehir Hastanesi'nde, kentin ilk ve tek gebe okulunda anne adaylarına sağlıklı bir doğum süreci ve bilinçli bir lohusalık dönemi geçirmesine yardımcı olmak amacıyla eğitim veriliyor.

Türkiye'nin 7'nci şehir hastanesi olan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'nde, anne adaylarının normal doğuma yönelmesi için açılan gebe okulunda, doğum öncesi ve sonrası bilgilendirmeler, egzersizler, eğitimler veriliyor. Bu yılın başında açılan gebe okulunda anne adayları normal doğum, doğal doğum, anne sütü ve bebek bakımı gibi konularda bilgilendiriliyor. Ortalama 4 hafta, haftanın 2 günü ve günde 1 saat verilen eğitimle anne ve anne adayları, 10'ar kişilik gruplar halinde okulda vakit geçiriyor. Kadın Doğum Uzmanı Mehtap Yücedağ, gebelik sürecinin planlı ve programlı olması gerektiğini belirterek, "Gebelik planlayan bütün hastalarımızı öncesinden, tiroid fonksiyonlarından, diyabet ve tansiyon hastalığına kadar kontrollerini yapıyoruz. Eğer anne adaylarımızda bu hastalıklar varsa önceden tedbirini alıp, tedaviye başlıyoruz. Erken doğum ya da düşük riski olmasın diye enfeksiyonları varsa temizliyoruz. Sonrasında gebe kalmasıyla ilgili planlama yapıyoruz. Kan uyuşmazlığı varsa, onunla ilgili tedavi uyguluyoruz. Doğum yapan annelerimizin ise çocukları 2 yaşına gelene kadar, sıkıntısız problemsiz bir şekilde yavrularının büyümelerinde yardımcı oluyoruz. Gebelik öncesi ve gebelik sonrası olan programlarımız kapsamında burada yapılan faaliyetler gerçek anlamda bireylere katkı sağlıyor" dedi.

HİZMET MEMNUNİYET YARATTI

Okul sayesinde bütün korkularını yendiğini söyleyen ve 3 ay önce doğum yaptığını belirten İlknur Kacar Aşıcı (33), "Ben gebeliğimin son 2 ayında derslere katılmaya başladım. Benim için çok faydalı oldu. Burada yanlış bildiklerimi, doğruya dönüştürme şansım oldu. Diğer gebe arkadaşlarımızla birlikte tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bence çok faydalı bir proje. Tüm annelerin ve anne adaylarının mutlaka gelmesi gerekir" dedi. Anne adayı Melike Ülper Bayram (31) ise "Şu an gebeliğimin 23'üncü haftasındayım. Gebelik, bilgi kirliliğine açık bir alan. Burada birden fazla uzmanla konuşma imkanımız var. Böylelikle doğru bilgiye ulaşabiliyoruz. Bilgi kirliliğini ve eksiklerimizi giderme imkanımız oldu. Ayrıca bu eğitimlerin ücretsiz olması bizim için büyük bir avantaj. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Eda Çakıroğlu Aldemir de eğitimlerle ilgili bilgi vererek şunları söyledi: "Uzman kadromuz belirli aralıklarla eğitimler vermektedir. Kadromuzun içerisinde kadın doğum uzmanımız, ebemiz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz, çocuk gelişimcimiz ve psikoloğumuz bulunmaktadır. Uzman kadromuz verdikleri eğitimlerle anne adaylarını gebelik sürecinde hem bilinçlendirmekteler hem de doğum sonrasında anne ile bebek arasında oluşacak güçlü iletişimi kolaylaştırmaktadırlar."

- Manisa