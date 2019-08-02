Sağlıklı gebelik için farkındalık çok önemli

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Demirel, kadın sağlığının belki de en önemli bileşeninin gebelik ve doğum oluşturduğunu belirterek, "Ülkemiz yıllar içerisinde gebelik takip süreçleri, gebelik ve doğumlara bağlı anne ölümleri, yenidoğan bebek kayıpları gibi sağlık parametrelerinde önemli mesafeler kaydederek çağdaş ülkelerin rakamlarına yaklaşmıştır." dedi.

TAJEV, KADIN SAĞLIĞI FARKINDALIĞI İÇİN ORDU'YA GELİYOR

"TAJEV, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 'Sadece Benim İçin' sloganıyla ilki 2008 yılında Bingöl'de, daha sonra sırası ile Şanlıurfa, Birecik, Rize, Çanakkale ve Hatay'da sağlık çalışanlarına ve Halka ücretsiz eğitimler vererek, tarama çalışmaları düzenlemiştir. Bu bağlamda TAJEV, 6-7 Eylül 2019 tarihlerinde Ordu ilimizde görev yapan sağlık çalışanları ve sahada gebelik ve doğum ile ilgilenen tüm personelimize bilgilerinin tazelenmesine yönelik bir eğitim programı ile sosyal sorumluluk projesi bünyesinde yola çıkmıştır. Gebelikte anne ve bebeğin takibi, karşılaşılan tıbbi problemlerin yönetimi, doğumun sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması, annenin ve bebeğin gerektiği durumlarda resüsitasyonu (yeniden canlandırılması) son derece temel, temel olmakla birlikte tekrar tekrar sağlık çalışanlarına hatırlatılması ve bilgilerinin tazelenmesinin sağlanması gereken konulardır. Ümit ediyoruz ki her gün karşılaşma durumunda olduğumuz ve hayati önem arz eden gebelik-doğum problemlerinde, meslektaşlarımız bu program ile tekrar bilgilerini tazeleme fırsatı bulacaklardır."

ÜCRETSİZ EĞİTİM VE KANSER TARAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

Projenin ikinci halkasını yine kadın sağlığının önemli bir ayağını oluşturan gebelikten korunma yöntemleri ve kadın kanserinde tarama programları oluşturduğunu belirten Demirel, "Bu noktada TAJEV, yine hem sağlık çalışanlarına güncel bilgileri aktaracak, hem de bizzat yöre halkının bu konularda bilinçlenmesini sağlayacak bilgi aktarımında bulunacaktır. Bu proje kapsamında Sağlık Bakanlığı KETEM tırları ile halka ücretsiz meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama testleri de yapılma fırsatı doğacaktır. Yine kadın sağlığını önemli şekilde etkileyen endometriozis hastalığı hakkında farkındalık yaratmaya yönelik yöre halkına eğitici bilgiler verilecek ve bu hastalığın belirtileri, tedavi yöntemleri ve kadın sağlığına yönelik etkileri anlatılacaktır." dedi.

ORDU DEVLET HASTANESİ'NE CİHAZ HEDİYE EDİLECEK

Proje kapsamında zor ve üst uzmanlık isteyen cerrahi gereksinimi olan hastalara ziyaret süresince vakıf bünyesindeki hocaların desteğiyle cerrahi hizmet sunulacağını ve büyük illere transferi zor olabilecek hastalara yardımda bulunulacağını belirten Demirel, Ordu Devlet Hastanesi doğum salonlarında kullanılmak üzere, doğumda bebeğin kalp atımlarını takip edecek kardiyotokografi (NST) cihazı hediye edileceğini bildirdi.