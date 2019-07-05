05.07.2019 13:11
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Sağlıklı hayat konusunda bilgilendiriyor

Sağlıklı hayat konusunda bilgilendiriyor

Artuklu ilçesindeki vatandaşlar hastalık konusunda bilgilendiriliyor.

Artuklu ilçesindeki vatandaşlar hastalık konusunda bilgilendiriliyor.
İl Sağlık Müdürlüğünce geçen yıl açılan merkezde ayda ortalama bin kişi faydalanıyor.

Merkez sorumlu Sabri Sefa Erdem, merkezde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve diş hekiminin de arasında yer aldığı 27 uzmanla vatandaşa hizmet sunduklarını söyledi.

"Korunmak tedavinden üstündür"

Birinci basamak bir sağlık kuruluşu olan merkezde verilen hizmetlerden ücret talep edilmediğini vurgulayan Erdem, "'Korumak tedaviden üstündür' anlayışıyla çalışıyoruz. Basit bir işlemle erken teşhis yapabiliyoruz. Onların yaşam sürelerini uzatabiliyoruz, kaliteli yaşam sunuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Gebe eğitimi ve sigara bırakma birimimiz de var." dedi.
Kaynak: AA
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