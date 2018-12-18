Sağlıklı Hayat Merkezinin Hizmetleri Öğrencilere Anlatıldı

Osmaniye
Sağlık İl Müdürlüğü, imam hatip öğrencilerine Sağlıklı Hayat Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Hayat Merkezi sorumlusu Alican Mansuroğlu, Zafer Camisi'nde yapılan etkinlikte, kurum olarak verilen hizmetleri sohbet havasında tanıtmak istediklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.
Mansuroğlu, öğrencilere Sağlıklı Hayat Merkezinde psikososyal destek hizmetleri, ağız ve dış sağlığı hizmetleri, KETEM, sigara bırakma, diyetisyen eşliğinde beslenme önerileri, sağlıklı zayıflama, fizyoterapist eşliğinde hareketli yaşam önerileri, üreme sağlığı, evlilik öncesi danışmanlık, gebe sınıfı gibi hizmetler sunulduğunu anlattı.
Mansuroğlu, konuşmasından sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.
Osmaniye
Kaynak: AA