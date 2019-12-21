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Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hayata geçirilen Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı.

21.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:32 Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı
'ın ilçesinde hayata geçirilen Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı.
Tokat Valiliği himayesinde, Reşadiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından projenin tanıtım toplantısı, Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Dr. Yavuz Selim Kılıç, burada proje ile ilgili sunum yaptı.
Toplantıya Kaymakam Hülya Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, İl Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Nilay Elibol, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Reşadiye, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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