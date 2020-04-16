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Sağlıklı Kentler'de topyekün mücadele

- Sağlıklı Kentler'de topyekün mücadele Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, nüfusu 50 binin altında olan 19 üye ilçe belediyesine eldiven, maske, tulum ve dezenfektan desteği yaptı.

16.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:20
- Sağlıklı Kentler'de topyekün mücadele
BURSA - Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, nüfusu 50 binin altında olan 19 üye ilçe belediyesine eldiven, maske, tulum ve dezenfektan desteği yaptı.
Türkiye'de bütün belediyeler 'covid 19' salgınını için her türlü çalışmayı hayata geçirirken, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği de nüfusu 50 binin altında olan 19 üye ilçe belediyesine anlamlı bir destek yaptı. Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin de başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan Bursa'da salgınla etkin mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ölçeğinde konuyu bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi. Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayı başında birlik encümen üyeleriyle telekonferans aracılığıyla bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, bilhassa nüfusu 50 binin altındaki belediyelere malzeme desteği yapılması konusunda encümen kararı aldıklarını hatırlattı. Bu karar doğrultusunda hazırlanan eldiven, koruyucu maske, koruyucu tulum, el dezenfektanı, yüzey dezenfeksiyonu ve püskürtme cihazından oluşan destek paketleri, Abana, Adalar, Akçadağ, Altınova, Amasra, Avanos, Aydıncık, Bayındır, Darende, Dinar, Emet, Fındıklı, Gazipaşa, Malkara, Osmancık, Sandıklı, Tirebolu, Ürgüp ve Yenipazar Belediyelerine gönderildi.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, salgın sürecinde Türkiye olarak topyekun bir mücadele verildiğinin altını çizdi. Bir taraftan Bursa etkin bir mücadele sürdürürken diğer taraftan da Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak da üye il ve ilçelerin de daha sağlıklı hale gelmesi için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Başkan Aktaş, birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin yaşandığını vurguladı. Bu amaçla da nüfusu 50 binin altında olan 19 belediyeye böyle bir destek yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Öncelikle temennimiz bu sürecin herhangi bir sorun, sıkıntı olmadan atlatılması. Ola ki bu noktada küçük belediyelerimizde ihtiyaç hasıl olduğunda yine yardımlara takviyeler yapacağız. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin temel felsefesi; daha yaşanabilir ve sağlıklı şehirler oluşturmak. Salgınla mücadelenin yoğun yaşandığı bu dönemde özellikle küçük ilçelerimiz için bu desteğin önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Sağlıklı Kentler’de topyekün mücadele

Kaynak: İHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Türkiye, Bursa, Sağlık
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