Sağlıklı Kişilere Engelli Raporu Alan Çetenin Yöntemi Kamerada

Kaynak: DHA

DENİZLİ ve Uşak'ta, sağlıklı kişilere engelli raporu aldıkları belirlenen çeteye yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 2'si tutuklandı. Geri kalan 19 kişiden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin, nasıl bir yöntem uyguladıkları, hastanenin güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Çete üyelerinin, rapor alacakları sağlıklı kişi için kan tahlili kaydı yaptırdıkları ancak mesai değişimi sırasında, o kişi yerine gerçekten şeker hastası olan başka birine kan verdirdikleri anlaşıldı.Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, sağlıklı kişilere para karşılığı bir çete tarafından hastanelerden engelli raporu alındığını belirledi. Bunun üzerine polis, çete üyelerini 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu çete üyelerinin sadece Denizli değil Uşak'ta da benzer şekilde hastanelerden usulsüz engelli raporları aldığı belirlendi. Bu şekilde çete üyelerinden engelli raporu alan kişilerin kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) maaş bağlatıp, kamu kurum ve kuruluşlarının engeliler için sağladığı tüm imkanlardan da yararlandığı ortaya çıktı. Geçen 20 Şubat sabahı harekete geçen polis, Denizli ve Uşak'ta şüphelilere yönelik toplam 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4'ü Uşak'ta, 17'si da Denizli'de olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.KAMU KURUMLARINDA ENGELLİ RAPORU ALANLARA YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDIPolisin, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda, yaklaşık 1000 kişinin, usulsüz şekilde engelli raporu almak için çete üyelerine verdikleri anlaşılan kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çete üyelerinin 5 yıldır bu şekilde çok sayıda sağlıklı kişiye usulsüz engelli raporu aldığı belirlendi. Polisin operasyonu üzerine başta SGK olmak üzere Denizli Devlet Hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü gibi diğer kamu kurumları da inceleme başlattı. Kamu kurumlarından engelli sağlık raporu alan kişileri, tek tek incelemeye aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen engelli raporlarından yola çıkılarak, 5 şüpheli tekrar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Daha önce yüzde 60 ve üzeri engelli raporu verilen bu şüphelilerin hiçbir engellerinin bulunmadığı anlaşılınca raporları iptal edildi. Gözaltındaki 21 kişi, polisteki işlemlerinin ardından geçen 26 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ve M.D. tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 19'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ZİKİR ÇEKMEYE BAŞLADIŞüphelilerden A.K.'nin evine düzenlenen operasyon sırasında bir anda polisleri karşısında görünce zikir çekmeye başladığı, ardından da odaya geçerek ibadet ettiği belirtildi. A.K.'nin polislerin kendisine imzalatmak istediği raporu ise psikolojik sorunları bulunduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyerek imzalamadığı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrenince imzalamak zorunda kaldığı kaydedildi.YÖNTEMLERİ GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDIServergazi Devlet Hastanesi'nin polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelilerin sahte engelli raporu alırken kullandıkları yöntemleri de ortaya koydu. Görüntülerden, çete üyelerinin sahte rapor alacakları sağlıklı bir kadınla hastaneye gelip, önce kan değerindeki şeker oranını tespit için saat 15: 20'de kayıt yaptırdığı, ardından da buradaki görevlinin saat 16.00'da görev değişimi yapmasından sonra, gerçekten şeker hastası olan başka bir kadını kan vermesi için için laboratuara gönderdikleri anlaşıldı. Sağlıklı hastanın yerine şeker hastası başka bir kadının kan vermesi nedeniyle de sonuçların rapor almaya uygun şekilde çıktığı belirlendi. - Denizli