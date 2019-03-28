Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti
tarafından düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" konulu bilgi yarışması sona erdi.
Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı
, " Türkiye
'nin geleceğine bu evlatlarımız, bu çocuklarımız yön verecek. Bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Yeşilay Şube Başkanı Bülen Akın da, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında davetlilere bilgi verdi.
Ödül töreninde il birincisi seçilen 6 öğrenciye 500'er lira verildi.
Güncel
Kaynak: AA