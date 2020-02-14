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'Sağlıklı nesiller tarhanayla büyüyüp gelişiyor' projesi

Edirne'de, 'Sağlıklı nesiller tarhanayla büyüyüp gelişiyor' projesi kapsamında, minik öğrencilere tarhana çorbası ikram edildi.

14.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:04'Sağlıklı nesiller tarhanayla büyüyüp gelişiyor' projesi
'de, 'Sağlıklı nesiller tarhanayla büyüyüp gelişiyor' projesi kapsamında, minik öğrencilere tarhana çorbası ikram edildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı nesiller tarhanayla büyüyüp gelişiyor" projesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlandı.

Sağlıklı geleceğin teminatı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tarhana çorbası dağıtılarak, öğrencilerde sağlıklı beslenme davranışı kazandırılması ve yerel yemek kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

Proje sürecinde Edirne İl Merkezinde faaliyet gösteren Mithat Paşa İlkokulu, Mithat Paşa Ortaokulu, Vali Fahri Yücel İlkokulu, Atatürk Ortaokulu pilot okullar olarak belirlendi. 2 gün boyunca bin 100 öğrenciye tarhana çorbası ikram edilecek.

Proje açılışı ve ikram programı Vali Fahri Yücel İlkokulunda düzenlenen törenle yapıldı, proje kapsamında minik öğrencilere tarhana çorbası ikram edildi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, söz konusu projenin gelecek başta Edirne olmak üzere tüm ülke genelinde de özellikle kışın en sert geçen aylarında çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek uygulanmasını umut ettiklerini söyledi. - EDİRNE

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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