Sağlıklı Turizm Belgesi, 160 detay incelenerek verilecek, tesisler gizli müşteriyle denetlenecek.

Sağlıklı Turizm Belgesi, 160 detay incelenerek verilecek, tesisler gizli müşteriyle denetlenecekTÜRKİYE genelinde 1 Haziran itibariyle sahiller ve deniz turizminde yasakların kalkmasının ardından başlayacak turizm sezonunda tesisler 'Sağlıklı Turizm Belgesi'ni alarak faaliyet gösterebilecek.

30.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:48
Sağlıklı Turizm Belgesi, 160 detay incelenerek verilecek, tesisler gizli müşteriyle denetlenecek
TÜRKİYE genelinde 1 Haziran itibariyle sahiller ve deniz turizminde yasakların kalkmasının ardından başlayacak turizm sezonunda tesisler 'Sağlıklı Turizm Belgesi'ni alarak faaliyet gösterebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı program kapsamında belge verecek kurumlardan Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, sertifika verilirken 160 detayın inceleneceğini söyledi. Demirtaş, Her ay birer defa denetim yapacağız ve 2 ay da bir de gizli müşteriyle denetleyeceğiz dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs sürecinde alınan tedbirler çerçevesinde açılacak olan turizm sezonunda geçerli olacak 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon' programını başlattı. Sertifika, Türkiye'deki tesislerin, tatil yapacak olan yerli ve yabancı turistlerin sağlığına yönelik aldığı önlemleri kapsıyor. Konaklamadan, tesis çalışanlarına ve hizmet alanına kadar birçok kriterin değerlendirildiği sertifika için bakanlık tarafından 5'i yabancı 6 şirket yetkilendirildi. TSE de sertifika veren kurumlar arasında yer aldı.
DÜNYADA İLK KEZ UYGULANDI
Sertifika programı hakkında bilgi veren TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, gönüllülük esasıyla başvuru alındığını ve verilen sertifikanın turizm adına önemli olduğunu söyledi. Demirtaş, Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda bir sertifika programı oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bununla ilgili kriterleri belirledi. Bu kriterler çerçevesinde TSE'yi yetkilendirdi. İlk belgelendirmeyi ise Antalya'da gerçekleştirdik ve belgesini taktim ettik. Bu sertifika çok önemli ve dünyada ilk defa yapılan bir uygulama. Covid-19 sürecinde otellerin ve turizmin açılması adına çok önemli. Müşteriye önem veren, sağlıklı bir şekilde turizmle ilgili kaygıların ön plana çıkarılmasıyla ilgili başlayan bu hastalık sürecinde, turizmin açılması ve ülke adına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz dedi.
GİZLİ MÜŞTERİYLE DENETLENECEK
Sertifika verilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oluşturduğu kontrol listesine göre hareket edildiğini belirten Demirtaş, Bu liste Bilim Kurulu üyeleri tarafından kontrol edildi ve onayı alındı. Çok detaylı, 160'ın üzerinde soru ve kontrol detayları var. Misafirin turizm işletmesine girmesiyle başlayan ve oradaki tüm önlemleri içeren bir soru listesi var. Mutfaklarla, konaklama, odalar, asansörün kullanılması gibi tüm kurallar bu listenin içerisinde var. Bir otel bu kuralları yerine getirdiğinde sertifikayı almaya hak kazanıyor. Her ay birer defa denetim yapacağız ve 2 ay da bir de gizli müşteriyle denetleyeceğiz diye konuştu. Sağlıklı Turizm Belgesi, 160 detay incelenerek verilecek, tesisler gizli müşteriyle denetlenecek.

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Güncel, Haber

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