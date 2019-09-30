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Sağlıklı ve hareketli yaşama bisikletli teşvik

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce sağlıklı ve hareketli yaşama teşvik amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

30.09.2019 13:52Sağlıklı ve hareketli yaşama bisikletli teşvik
Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce sağlıklı ve hareketli yaşama teşvik amacıyla bisiklet turu düzenlendi.
Babaeski Devlet Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli grup 75 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.
Babaeski Devlet Hastanesi bahçesinde başlayan etkinlik, İl Sağlık Müdürlüğü önünde sona erdi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, burada yaptığı konuşmada, insan sağlığı açısından hareket etmenin çok büyük önem taşıdığını söyledi.
Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Cerit, her bir bireyin günde en az 10 bin adım atması gerektiğini kaydetti.
Cerit, vatandaşları hareketli bir yaşama davet etti.

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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