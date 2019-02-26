Sağlıklı ve Organik Ekmeğin Tek Adresi Ladin Ekmek

Ladin Ekmek firma koordinatörü Ezel Temiz, "15 senedir sektörün içerisinde hizmet veriyoruz. Doğal, organik; katkı ve koruyucu içermeyen ekmekler üretiyoruz. Hizmete önce patatesli köy ekmeği ile başladık. Ardından tam buğday ekmeği geldi. Çavdarlı, sarı somun bunlarda ürün yelpazemize eklendi ve bunların da gramajları satılıyor.Organik tam çavdar, organik tam buğday,organik siyez ekmekleri de bizim hizmetini sunduğumuz ürünler arasında." dedi.

"KATKI VE KORUYUCU MADDE YOK"

Temiz, "Tamamen organik ürünlerimiz var bunun yanında doğal ürünlerimiz var her çeşit ile müşterilerin arzusunu yerine getirmek için çalışıyoruz. Ürünlerimize koruyucu ve katkı maddesi kesinlikle eklenmez.Bu ekmeklerimizi üreten ablalarımız var. Tamamen kadın çalışanlardan oluşan bir ekibiz ve eski usül çalışıyoruz. Büyüklerimiz nasıl ekmek üretiyorsa bizde o şekil ekmek üretiyoruz. Kadın girişimciler olarak Bolu ve tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNE KARGO VAR

Ezel Temiz, "Ekmeği herkes yapıyor bizim önceliğimiz hizmet. Müşterinin memnun olması için tüm çabamızı gösteriyoruz. Bunun karşılığını da müşterilerimiz sağ olsunlar gösteriyorlar bize teşekkür ederek. Ekmeğimizle ilgi övgüler aldığımızda bizde çok gururlanıyoruz. Ladin Ekmek olarak bizim İstanbul bayilerimiz var, Türkiye'nin her yerine kargoyla ekmek gönderiyoruz. Ekmeklerimize çok güveniyoruz. Bu doğal ekmekleri her sofrada görmek isteriz." ifadelerine yer verdi.

EKMEKLERİN RAF ÖMRÜ

Firma koordinatörü Ezel Temiz, "Normal ekmekler 20 dakika civarında pişerken bizim en erken pişen patatesli ekmeğimiz 1,5 saatte pişiyor. 2 saatten fazla sürede pişen ekmeklerimiz bile var. Sadece kayın odunu ile pişiriyoruz ve bu da lezzetini artırıyor. 15-16 kişilik bir ekip bu tadı her an yaşamak için çok çalışıyor. Ekmeklerimizin oda sıcaklığında 5 gün ömrü var. 5 günden sonra ısıtılarak tüketilebiliyor. Buzdolabında 3 hafta derin dondurucu da 3 ay saklanabiliyor." dedi.