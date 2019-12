Sağlıklı Yaş Alma Merkezi şarkılarla açıldı

Bornova'nın çınarları Yunus Emre Mahallesi'ndeki Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası'nda hizmet verecek merkezin açılışında mini Türk Sanat Müziği konseri verdi. Onlara Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ da eşlik etti. Başkan İduğ, düzenleyecekleri bahar konserinde birlikte sahneye çıkma sözü verdi.

Bornova Belediyesi eski başkanlarından Ali Sözer, CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven,EGİAD Başkanı Mustafa Aslan ve İZKA yetkililerinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa İduğ, "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ni 60 yaş ve üzeri büyüklerimiz için iyi zaman geçirme yeri olarak planlandık. Burada kültürel, sosyal ve sportif olmak üzere pek çok aktivite olacak. Buraya üç ay önce geldiğimde gereğince etkin bir şekilde kullanılamayan bir tesis görmüştüm. Şu an ise bambaşka bir görünüme kavuştu. Bu projeye destek veren İZKA'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz her yaştan Bornovalı'nın her alandaki ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Kreşler, taziye evleri, pazaryerleri ve düğün salonları yapacağız" dedi.

Yunus Emre Mahalle Muhtarı Selahattin Özdemir ise özellikle yapılan bahçe düzenlemesine dikkat çekerek, "Burada yapılan çalışma ile mahallemiz yeni bir yeşil alan kazandı. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlık hizmeti de verilecek

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yaş almış büyüklerin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmesi amaçlanıyor. Müzik, resim, hobi ve beceri edindirme kurslarının düzenleneceği merkezde keyifle zaman geçirecek çınarlar, oluşturulan bahçede yürüyüş ve spor yapabilecek. İZKA desteği ile kurulan merkezden yararlanan vatandaşlara ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti de verilecek. Hemşire, diyetisyen, diş hekimi, fizyoterapist ve psikoloğun görev yaptığı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde sağlıklı yaşlanma süreci, kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerin önemi gibi konularda seminerler düzenlenecek.