Sağlıklı Yaşam İçin Kick Boksa Başladı

20 Kasım 2018 Salı 11:11



20 Kasım 2018 Salı 11:11

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da hipertansiyon ve şeker hastalığı teşhisiyle ilaç kullanmaya başlayan 38 yaşındaki kadın 6 ay önce başladığı kick boks ile hem kilo verdi hem de ilaçlarını bıraktı.3 çocuk annesi Sakine Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce babasının kansere yakalandığını öğrenmesiyle sağlığının bozulduğunu, kendisini iyi hissetmemesi üzerine Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğunu söyledi.Yapılan kontrollerde kendisine hipertansiyon ve diyabet teşhisinin konulduğunu anlatan Tanrıverdi, "Doktor, rapor yazdı ve ilaç verdi. İlaçlarımı birkaç gün kullanabildim, bende yan etki yaptı. Tekrar doktora gittiğimde spor yapabileceğimi, benim için faydalı olacağını belirtti. Bunun üzerine spora yazıldım. 6 aydır kick boks yapıyorum ve 11 kilo verdim. Şu anda ilaç kullanmıyorum. Hem şeker hem tansiyon hastasıydım. Şu an hastalığımı kontrol altında. İlaç kullanmama gerek olmadığı söylendi." diye konuştu.Tanrıverdi, kick boksu sevdiğini ve faydasını gördüğünü dile getirerek, "Üç çocuğum var ve çocuklarımın bu sporla ilgilenmesini istiyorum. Hiçbir şekilde ilaç kullanmayı düşünmüyorum. Günde yaklaşık iki saat kick boks yapıyorum. Günün en verimli saatini spor salonunda geçiriyorum." dedi.Kick Boks Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, kick boks yapan 40 kadın sporcusunun bulunduğunu söyledi.Sakine Tanrıverdi'nin de 6 ay önce eşiyle birlikte salona geldiğini belirten Erdoğan, "Sakine Hanım'ın eşi kendisine spor yapmasına izin vermiyordu. Zaman geçtikçe Sakine'nin hem hastalığını yenmesi hem kilo vermesi açısından kendisine destek olduk. Hastalıkların başının stres olduğunu biliyoruz. Stressiz bir hayat yaşamak için spor yapılmasını öneriyoruz. Okumanın yaşı yoksa sporun da yaşı yoktur." ifadelerini kullandı.Erdoğan, Tanrıverdi'nin 15 kişilik kursun yaş olarak en büyük üyesi olduğunu belirterek, sporcusunun azminin diğer kursiyerlere de örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.ADYÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurhan Bilen de Sakine Tanrıverdi'nin hipertansiyon ve diyabet hastası olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Hastamıza spor yapmasını önerdik. Kontrole geldiğinde kan şekerinin yavaş yavaş düzeldiğini gördük. Açlık kan şekerini 80'e kadar düşmüş ve bu düşüş esnasında hiçbir komplikasyon yaşanmadı. Yaşamının daha rahat hale geldiğini kendisi ve yakınları belirtiyordu. Bu hastamız hastalığını sporla kontrol altına almış. Obezite ile ilişkili hipertansiyon hastalığı da düzelmiş. Toplumla ve kendisiyle barışık bir birey haline gelmiştir."