Sağlıklı Yaşam ve Spor Festivali Reformist'e 7'den 70'e Katılım

Sağlıklı yaşam ve spor odaklı geniş bir deneyim yelpazesi sunan Reformist, bu yıl Dream Sales Machine tarafından 18–19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Feriye'de düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na da denk gelen festival, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan sporseveri buluşturdu. 2.488 sporseverin katıldığı Reformist'te 51 marka yer aldı, 118 seans ders gerçekleştirildi.

Sağlıklı birey olma yolunda ilk adım

Bu yıl "Reform Yourself" temasıyla düzenlenen festivalde katılımcılar daha önce deneyimleme fırsatı bulamadıkları farklı derslere katılıp ilgi alanlarını genişletme, açık mutfak alanında yepyeni tarifler öğrenme ve tüketim toplumunda üretken bireyler olmak için yaratıcı atölyelere katılma fırsatı yakaladı. Festival ziyaretçisinin zihinsel, fiziksel ve ruhsal reformunu gerçekleştirme fırsatı sunan Reformist, her yıl daha da zenginleşen programıyla ilgi görüyor, bireylerin hayatlarına yönelik sorumlulukları alma bilincine sahip olmalarını ve tümüyle yenilenmek için gereken ilk adımı atmalarını amaçlıyor.