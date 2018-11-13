Bozüyük
Devlet Hastanesi tarafından, Dünya Diyabet Günü
etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.
Sağlıklı yaşam, KOAH
bilincini arttırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüş İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başladı ve Cumhuriyet meydanında son buldu. Yürüyüş sonunda yürüyüşe katılan vatandaşlar KOAH hastalığı ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirildi.
Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Serkan Kadir Keskin
, Bilecik
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Ağar
, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ferhat Damkacı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurşen Gürsoy, hastane yöneticileri, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK