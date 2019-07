Sağlıkta dijital onay mekanizması genişliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, obezite ameliyatları, sezaryen müdahaleleri ve istenen bazı tetkikler dahil olmak üzere belli algoritmalar geliştirilerek hangi durumda nelerin istenebileceğini, uygun müdahalenin hangisi olduğunu tespit eden bir dijitalleşme döneminin başlayacağını söyledi.

Koca, Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanı Faika Said el-Saleh ve beraberindeki heyet ile görüşmesinin ardından Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, bir gazetecinin MR ve tomografi çekimlerine ilişkin düzenlemelerin başka alanlarda da uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzere, söz konusu çalışmayı bir sınırlama olarak tanımlamayı doğru bulmadığını söyledi.

Bakanlık olarak bütün sağlık hizmetlerini ve sağlıkla ilgili yapılan bütün işlemleri yeni dönemde dijitalleştirmek istediklerini ifade eden Koca, bu alanda önemli mesafeler alındığını dile getirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile iş birliği içinde verilen sağlık hizmetinin uygunluğu ve yerindeliğinin Bakanlıkça tespit edildiği, finansal planlamanın buna göre yapıldığı yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Koca, "Bunu ilk olarak MR ve tomografide başlatmış olduk. Hem kamu sektörünü hem özel sektörü hem de Sağlık Bakanlığını kapsayan bir uygulama olacak. Burada teleradyoloji, teletıp sistemi ve e-Nabız üzerinden hekimler ve hastalar yapılan işlemlere erişebilecek ve raporları görebilecekler. Hekim bir talepte bulunduğunda geçmiş dönemde eğer MR ve tomografi çekimi yapılmışsa bu uyarıyı yapan ve geçmişte çekilen MR'ın kontrolünü yapması gerektiğini hatırlatan, çekilen MR'la ilgili yeniden bir talebi önleyen bir düzenleme." bilgisini verdi.

Düzenlemeyi önce pilot il olarak belirlenen Gaziantep'te uyguladıklarını aktaran Koca, uygulama sırasında gereksiz tekrarların en az yüzde 10 olduğunu tespit ettiklerine dikkati çekti.

"2 Eylül'de bütün hastaneler entegre olacak"

Uygulama sonrasında bu oranı yüzde 65 azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Koca, "2 Eylül itibarıyla özel, kamu ve üniversiteler dahil olmak üzere bütün hastanelerin birbirine entegre olduğu dönem tamamlanmış olacak. Geçmişte çekilen MR kontrol edilmeden bir talebin yapılması durumunda SGK Medula sistemi bu ödemeyi yapmamış olacak." diye konuştu.

Koca, dijitalleşmede temel hedeflerinin vatandaşa yapılan hizmeti kolaylaştırmak, israfın önüne geçmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"MR, tomografi, laboratuvar, tanı ve ameliyatlar dahil olmak üzere uygunluk ve yerindeliğe Bakanlık olarak karar verip Medula sisteminde ödemenin buna göre yapılacağı bir dönem başlıyor.

Obezite ameliyatları, sezaryen müdahaleleri ve istenen bazı tetkikler dahil olmak üzere belli algoritmalar geliştirip hangi durumda nelerin istenebileceğini, uygun müdahalelerin hangileri olduğunu tespit eden bir dijitalleşme dönemi olacak."

"3 ay içinde yeni bir alım daha olacak"

Koca, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımınına ilişkin detayların sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiğini 29 bin 689 sağlık personeli atamasının ilk bölümünün gerçekleştirileceğini söyledi.

Sağlık personeli alımının bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Koca, adayların müracaatlarını 7-21 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini bildirdi.

Bakan Koca, sağlık personeli alımlarının KPSS ile yapılacağını belirterek, "Önümüzdeki 3-4 ay içinde geri kalan personel alımları için tekrar KPSS ile alım yapılmış olacak." dedi.

"Alman vatandaşı olmasından kaynaklanıyordu"

Halk ozanı Ali Nurşani'nin kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani'nin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Bakan Koca, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sosyal medyadan öğrendiğim ve devamında Bakanlık olarak aktif şekilde devrede olduğumuz tedavinin yapılabilmesi için her türlü desteğe hazır olduğumuzu, tedavi edildiği hastaneyle irtibat içinde olarak bundan sonraki süreçte herhangi bir ek ödeme almadan tedavisinin devamının sağlandığını ilettik." diye konuştu.

Türkiye'de kanser tedavisinin sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sağlandığını anımsatan Bakan Koca, "Burada yaşanan sorun kendilerinin Alman vatandaşı olup bizim geri ödeme sistemimizde olmamasından kaynaklanan bir durum. Bizim için önemli olan hastanın tedavisi. Ailesiyle de her gün irtibat halinde durumunu takip ediyoruz." dedi.

"Batı Nil Virüsü'nde endişe edilecek bir durum yok"

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da görülen Batı Nil Virüsü enfeksiyonuna ilişkin alınan tedbirlere de değindi.

Batı Nil Virüsü'nün, sivrisinekle hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir virüs tipi olduğuna dikkati çeken Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 4 hastanın tanısını konulmuştu. İki gün önce 5'inci hasta tanısını aldı. Yakın takipteler, şu an herhangi kritik bir durumları yok. Burada önemli olan bu hastalığın daha çok nörolojik belirtiler göstermesi. Hastalığın çok ciddi bir tedavisi yok, nadiren ölümle sonuçlanan ve daha çok destek tedavisinin yapılması gereken bir hastalık tipi. Sivrisineklerle mücadele bu hastalık için çok önemli. Bunun için de halk sağlığı ekiplerimiz taramalar yapıyor. Bu anlamda şu an endişe edecek bir durum yok."

Kan yoluyla bulaşan Hepatit, AIDS gibi hastalıklara karşı dikkatli olunmasının önemine işaret eden Koca, bu konuda da berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin bağlı olduğu federasyonlarla irtibat halinde olduklarını, karşılıklı bir sözleşmeyle hijyen ve dezenfeksiyonun olduğu bir sertifikalandırma dönemine girileceğini bildirdi.

Kaynak: AA