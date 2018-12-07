Sağlıkta Doğru Adres: ÇAPA Medikal

Her şeyin her işin başı sağlık. 1987 yılında medikal sektöre adım atan ve 1992 yılından bu yana Çapa Medikal olarak istikrarlı büyümesini sürdüren şirketimiz, sektörde yaşanan teknolojik dönüşümde geniş medikal sarf malzemesi portföyüyle sağlıkta hizmet sunucu firmaların en büyük destek unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

Hastanelerin ve diğer sağlık işletmelerinin temel gereksinimi olan pek çok ürünü ilk kez Türkiye ile buluşturan Çapa Medikal, bugün özel odaklanma ve deneyim isteyen sağlık sektörüne yönelik lojistik hizmetlerde yalnızca ülkemizde değil, bölge ülkeleri arasında da ön sıralarda yer alıyor.

"Önce İnsan" ve "İstikrarlı Fiyat" ilkelerinden ödün vermeyen Çapa Medikal, başta özel hastaneler olmak üzere kamu ve üniversite hastanelerinin, , eczanelerin ve ilgili dağıtım firmalarının medikal sarf malzemesiihtiyacını büyük bir titizlik ve hız ile karşılayarak "Sağlık Lojistiği" alanında uzman bir paydaş olarak konumlanıyor.

2003 yılında aldığı ISO 9001:2000 kalite belgesi ile uluslararası standartlarda hizmet verdiğini kanıtlayan Çapa Medikal, bu kapsamda Ar-Ge birimi, yüksek teknolojiyle işleyen depoları ve ürün bazındaki deneyimiyle sektörün en başarılı tedarikçileri arasında yerini almış durumda.