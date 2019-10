Sağlıkta inovasyon çağrısı

Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı (YESAV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Türkiye 'nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazabilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki tüm bilimsel yayınların yaklaşık 3'te 2'sini yapan sağlık çalışanları içindeki inovatör hekimlerin, daha etkili tedavilerin geliştirilmesi yönünde liderlik yapmasını ve bu faaliyetlerin ticarileştirilmesinin desteklenmesini öneriyoruz." dedi.Albayrak, YESAV kurucularının katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 3 yıldır her çarşamba günü bir araya gelerek tıpta inovatif çözümleri tartışan bir grup olduklarını ifade ederek, kendileri gibi düşünen Türk hekimlerinin çabalarını daha büyük ölçeğe taşımak için nitelikli çalışmalar yapacaklarını söyledi.Endüstri kontrolündeki tıbbın reforme edilmesini amaçlayan YESAV'ın "Geleceğin Tedavisi" sloganıyla kurulduğunu anımsatan Albayrak, Türk sağlık sektörünün inovasyon kültürüyle beraber daha büyük bir atılım içine girebileceğini kaydetti.Sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, şöyle devam etti:"Temel bilimler, tıp ve mühendislik alanlarından multidisipliner çalışmaya adanmış tecrübeli bir kadroyla kurduğumuz vakfımızla endüstri kontrolündeki tıbbın reforme edilmesine önayak olmak ve sağlıkta inovasyon yapmak amacıyla yola çıktık. Bu çerçevede, ciddi bir tekelleşmeye doğru giden sağlık endüstrisindeki bazı sorunlara dikkati çekmek istiyoruz. Öncelikle tekelleşme ve yüksek regülasyon maliyetleri nedeniyle tüm dünyada sağlık alanındaki inovasyon hızı potansiyelin altına iniyor. Örneğin, dünyadaki doktorların sadece yüzde 1,5'i bilimsel araştırmalar ile uğraşıyor. Türkiye'de de inovatör hekimler yüzde 1. Bal yapan arıların oranı yüzde 1. Tabii burada ortamı oluşturmak ve toplumsal bilinç uyandırmak çok önemli.""Üniversitelerin inovasyondaki durumu pek iç açıcı değil"Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, üniversitelerin inovasyondaki durumunun pek iç açıcı olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'de 2016 yılında 183 üniversite vardı ve üniversite başına düşen patent sayısı 4,3'tü. 2016 yılı yurt dışındaki bazı üniversitelerin patent başvuru sayılarına baktığımızda ise Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) 10 bin 222, California Teknoloji Enstitüsü'nün 6 bin 240, Harvard Üniversitesi'nin 3 bin 895, Virginia Üniversitesi'nin 3 bin 323 rakamlarıyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle ülkemizdeki tüm bilimsel yayınların yaklaşık 3'te 2'sini yapan sağlık çalışanları içindeki inovatör hekimlerin, daha etkili ve paradigmayı kökten değiştirecek tedavilerin geliştirilmesi yönünde liderlik yapmasını ve bu faaliyetlerin ticarileştirilmesinin desteklenmesini öneriyoruz." şeklinde konuştu.Albayrak, Türkiye'nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.Doktorlara patent ve prototip çağrısıYESAV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay da her gün hastalarıyla muhatap olan Türk hekimlerinin teşhis ve tedavileri kolaylaştıracak yenilikçi fikirlerini destekleyeceklerini ifade ederek, Türkiye'de sağlıkla ilgili inovatif fikirlerin ülkeye her anlamda katkı sağlayacağını vurguladı.Sağlık alanında ticarileştirilebilecek projeler geliştirmek isteyen hekimlere ve sağlık çalışanlarına hareket alanı kazandırılmasının önemine işaret eden Olcay, şunları kaydetti:"Farkındalık oluştuğu zaman sağlık sektörü, geleceği tedavi edecek olgunluğa ulaşacak. Hepimiz diyeceğiz ki, 'bu kadar donanımlı doktorumuz, bu kadar bilim adamımız var.' Bunlardan yüzde 1'ine, yüzde 5'ine diyelim ki, 'bak seni bu sistemin içinde boğmuyoruz, günde 100 tane hastayla biz seni boğmayalım, sen Türk sağlık ekosistemi için yılda 3 patent başvurusu yap, bir tane prototip yap.' Hekimlerimiz için daha sağlıklı ve üretken olabilecekleri bir zaman dilimi yaratabiliriz."Toplantıda, vakfın mütevelli heyeti üyeleri Dr Vedat Öztürk, Mehmet Hakan Akpınar ve Onur Yolay da hazır bulundu.