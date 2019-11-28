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Sağlıkta, kamu kaynaklarında tasarruf hedefi

SAĞLIK Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi 8'nci bilgilendirme toplantısı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

28.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:44Sağlıkta, kamu kaynaklarında tasarruf hedefi

SAĞLIK Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi 8'nci bilgilendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, Bakanlıkta kurulan tasarruf ofisinin, kamu bütçesindeki harcamaları finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz ederek israfın önlenmesi konusunda çalışmalar yürüteceği açıklandı.

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans salonundaki toplantıya Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, ve Yalova il temsilcileri katıldı. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nda kurulan tasarruf ofisinin, kamu bütçesindeki harcamaları finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz ederek israfın önlenmesi konusunda çalışmalar yürüteceği açıklandı.

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK HİZMETİ

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, sağlık alanında kaynakların verimli kullanılmasını vurgulayarak, "Sağlık hizmetine ihtiyacı olan her vatandaşımıza, hizmeti ulaştırmanın birinci önceliğimiz ve sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket etmek zorundayız" dedi. Bakan Yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla Tasarruf ve Gelir Artırıcı Program (TGAP) Ofisi'nin kurulduğunu vurgulayan Bener, Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacağını belirterek, "Sağlık tesislerimiz rollerine uygun plan ve harcama yapmalı. Gider artışını önleyecek tedbirler almalı" dedi.

DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDIK

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da, "Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlık uygulamalarında dünyada bir ilk olduk. Biz sağlıkta hemen hemen her imkanı hastalarımıza sunan insan gücü yeterli bir ülkeyiz" diye konuştu. İsrafın önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, sağlık tesislerine alınan malzeme ve cihazların satın alınmasından ziyade, etkin ve tam kapasite kullanılmasının daha önemli olduğunu belirtti.



İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Sağlık

Kaynak: DHA

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