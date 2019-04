Sağlıkta Şiddete İş Bırakma Çağrısı

Kaynak: İHA

- Sağlıkta şiddete iş bırakma çağrısıBazı sağlık çalışanları, eyleme başlarında sargı bezi ile geldiİZMİR - İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayının ardından sağlıkta şiddete 'dur' diyen İzmir Sağlık Platformu bileşenleri, İzmir'de birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşları bir gün süre ile iş bırakmaya çağırdı. Bazı sağlık çalışanları, eyleme temsili olarak başlarındaki sargı bezleri ile katıldı. İzmir'in Bornova ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçu, 29 Mart'ta hasta kocası için ilaç yazdırmak isteyen B.K. adlı kadının bu teklifini kabul etmemesi üzerinde daha sonra hasta M.Y. ve beraberindekiler tarafından darp edilmişti. Hem bu olay hem de sağlıkta artan şiddet olaylarına tepki, İzmir Sağlık Platformu bileşenlerinden geldi. Konak'ta bir araya gelen onlarca sağlık çalışanı, ellerindeki dövizlerle "Sağlıkta şiddet son bulsun", "Şiddet varsa hizmet yok" sloganları attı. Darp edilen doktor Nuri Ersoy Yoğurtçu'nun da yer aldığı eylemde bazı sağlık çalışanları, temsili olarak başlarındaki sargı bezleri ile hazır bulundu."Adım atılmadığını üzülerek görüyoruz"İzmir'de birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşların bir gün süre ile iş bırakmaya çağrıldığı eylemde konuşan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Birol Kocaman, "Biz hekimler ve sağlık çalışanları, bu koşullar altında görevimizi yerine getiremiyoruz. Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz. İzmir Sağlık Platformu olarak sağlıktaki şiddete kamuoyunun ve kamu otoritesinin dikkatini çekmek üzere birinci basamakta bir günlük iş bırakma çağrısı yaptık. Sağlıkta şiddet sadece birinci basamakta değil, sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda; acil servislerde, kamu ve özel hastanelerde, yoğun bakımda önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Çabalarımıza karşın nice şiddet olayıyla ilgili siyasi iktidarın hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz" dedi."Yasal düzenleme bir an önce yapılmalı"Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet olayı yaşandığını belirten Kocaman, "Bu durum sürdürülebilir, katlanılabilir, kaldırılabilir değildir. Sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kışkırtılmış acil sağlık talebinin, evdeki hizmet olanakları ile tam olarak karşılanmamasının yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin, gelinen tabloda katkısı büyüktür. Angaryaların yüklendiği, gereksiz raporlar, negatif performans uygulaması, önü alınamayan usulsüz istekler, Aile Sağlığı Merkezilerinde huzurlu çalışılan nitelikli sağlık hizmetinin sürdürüldüğü yerler olmaktan çıkartmıştır. Artık tek bir sağlık çalışanının şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur. Sağlıkta şiddeti önleyici yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Aksi takdirde sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkana dek haklı mücadelemiz artarak devam edecektir" diye konuştu."Arkadaşlarımız iş bıraktı"Aile Hekimleri Federasyonu Genel Başkanı Özlem Sezen de, "Son yıllarda sağlık çalışanlarına şiddet giderek artmakta. 5 yıl içerisinde 46 binin üzerinde şiddet vakası bildirilmiş, yüzde 27'si birinci basamak. En son yaşanan olayda artık organize hale gelmiş bir şiddet var. Kendisi ilaç yazdırmak için gelemeyen hasta, arkadaşlarını da yanına toplayıp hekimi dövmek için Aile Sağlığı Merkezine gelebiliyor. Bugün burada ülkemin her ilinde arkadaşlarımız 'şiddet varsa biz yokuz' dedi ve iş bıraktı. Biz özveri ile çalışmamıza rağmen gerekli desteği görmezsek daha ne kadar hizmet verebiliriz?" diye sordu."Bu yeminde şifa vermek var, kanunlara aykırı işlem yok"Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Pehlivan ise, "Biz sağlık çalışanları yemin ettik. Bu yeminde deontoloji var, bu yeminde etik var, bu yeminde şifa vermek var, bu yeminde hasta hekim arasında kutsal ve güvene dayalı muayene var, önce zarar vermeme var. Ama bu yeminde hastanın her istediğini yapmak yok. Bu yeminde kişi kendisi gelmeden ilaç yazmak yok. Bu yeminde kanunlara aykırı işlemler yok. Bu yeminde yalan beyanlarla çeşitli raporlar hazırlamak yok. Etkin, caydırıcı, uygulanabilir ve ertelemesiz sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.