21.06.2019 16:28
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Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Koca, "Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür." dedi.

"TALEP HALİNDE MEMUR KADROSUNA GEÇEBİLECEK"

"Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek." diyen Bakan Koca, "Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak. Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü
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