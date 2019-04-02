02 Nisan 2019, 23:53
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Rapçi Sagopa Kajmer Hakkında Eski Eşinden Kan Donduran İddia: Kemiklerimi Kırdı!

Sagopa Kajmer ismiyle tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz'un eski eşi Kolera lakaplı Esen Güler, eski eşi Sagopa ile ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı salladı. Güler, eski eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek, "Kemiklerimi kırdı." dedi.

Rapçi Sagopa Kajmer'in eşi Kolera lakaplı Eser Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

KÜFÜRLER VE HAKARETLER YAĞDIRDI

Kolera lakaplı Esen Güler, Instagram hesabından Sagopa Kajmer ismiyle tanınan Yunu Özyavuz hakkında kan donduran iddialarda bulundu.Güler, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını ifade ederek, eski eşini savunan takipçilerine de küfür ve hakaretler yağdırdı.

"ÇIKAN FITIKLARI SAYMIYORUM BİLE"

Sözlerine devam eden Güler, "Amacım ne pirim kasmak ne de dikkat çekmek bu benim savaşım siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.

Instagram, Sagopa Kajmer, Magazin



YORUMLAR (7)
GLSSGCN: buda sıla taktigi yapiyor sagoyu kotuleyip bitircek 12 yil evli kaldin yenimi anladin dayak.yedigini arti artik normal bi kadin bile hakkini ariyor sikayet ediyor kaldiki sanatcisin yani allah bilir aranizda gecenleri ama kisiye emeyi gecmis birine bu sekil karalama yapmayin rap kulturuse artik topuler kultur gibi oldu kim kimden nemalanirsa cok yazik bence krndinizinbu duruma dusurmeniz.
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BİR SEVDİĞİM VAR: dayak yiyince karakola gifip boşansaydın 2 sene sonramı aj-klına geldi söylekmek
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EDA: Nerde avam var leş rapmiş adam olmak zor gelince varos olmaya akmıs kanala
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ALİ: İkiside dinsiz imansız..herşey beklenir...
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ASİ : Evet saat 00.01 benzine 19 kuruş zam geldi memleketimize helal olsun
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