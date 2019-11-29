Sagopa Kajmer Sarkastik EP ile geri döndü! Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında?

Sarkastik EP ile müzik piyasasına güçlü bir dönüş yapan Sagopa Kajmer, sosyal medya hesabından da yeni albümünü duyurdu. Sagopa Kajmer kaç yaşında, nereli? Albüm içerisinde yer alan Toz Taneleri şarkısının da video klibi müzik severlerin beğenisine sunuldu. İşte Sagopa Kajmer ve yeni albümü…

YENİ ALBÜMÜNÜ YAYINLADI

Başarılı Rapçi Sagopa Kajmer'in yeni albümü Sarkastik EP'de; Toz Taneleri, Maalesef, Salla Gitsin, Neyse, Vazgeçtim İnan parçaları yer alıyor. Albümden video klip çekilen ilk şarkı Toz Taneleri'nin sözleri ise şöyle:

1.KISIM

Hüznümün en yükseğinden şöyle baksan manzarama gözlerini alamazdın.

Gözlerini alırdılar.

Mazi bazen mavi, bazen haki, bazen zifir ve mazidekiler bazen şeker bazen zehir.

Karanlığa yanaşır aydınlık limana yanaştığı gibi geminin.

Güzellik arayışında çirkin.

İçinde çok kişi var terketmediğin.

Yapamasan da olsaydı en azından sarfetmişliğin.

Kaç kendinden, yarış mesafelerle.

Ya da korkma seni kurtar savaş süvarilerle.

Bak ben kopardım güneşten parçalar ellerimle, fırlattım onun kardan adamlarına var gücümle.

Eksik kalan şiirlerini topluyorum bugünlerde ömrümün ve

çıplak ayaklarımın izleri asfaltta.

İki kişilikken teke düştüm hayatta ama duble söyledim rakımı masama inatla.

Uçur beni rüzgar toz taneleri gibi buradan uzağa doğru.

Gel beni kurtar, alalım başımızı gidelim uzağa doğru.

Elimde bir gül var, dikenleri sivri batar tenime doğru

Bu kaçıncı ihtar hayatın iki dudağı arasından yüzüme doğru.

Sakladım benim için beni bana, hatırlatır zor zamanda beni bana diye.

Sakladım benim için beni bana, hatırlatır zor zamanda beni bana diye.

2.KISIM

Yaşıyor gibi yapıp aralarında ölü de gezdim ama üzerimden düşen ölü toprağının tozunu tekmeledim sonra.

Nefes kadar hafifledim, iyi, güzel hafifken her şey ağırlaştı hiddetim.

Yerle gök arasında ortaya bakarken gözüm tam o anda içime oturur öküzüm.

Zaman belli zaman gelip yanaklarımdan makas alır.

Gözümün önüne düşer dün ve bugün parçalanır gözümün önünde.

Ah be hayat bir kez de bir dediğimi ikilettirme, duymak istemiyorum işittirme.

Ciğerimi onun mangalında pişirttirme.

Işıkları yuttu gece, kalem uyandı gece gece.

Yarınlarımın cümlelerini kuruyorum şu an hece hece.

Ben mırıldanan adam.

Dilsiz odam sanki okyanusun ortasında ıssız adam.

Uçur beni rüzgar toz taneleri gibi buradan uzağa doğru.

Gel beni kurtar, alalım başımızı gidelim uzağa doğru.

Elimde bir gül var, dikenleri sivri batar tenime doğru

Bu kaçıncı ihtar hayatın iki dudağı arasından yüzüme doğru.

Sakladım benim için beni bana, hatırlatır zor zamanda beni bana diye.

Sakladım benim için beni bana, hatırlatır zor zamanda beni bana diye.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Yunus Özyavuz, 1978 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Emre Özyavuz adında erkek kardeşi bulunan sanatçı, ilk olarak radyoda Dj'lik yaparak müzik hayatına girdi.

''BENDEKİ SEN'' ALBÜMÜ İLE YILIN ALBÜMÜ ÖDÜLÜNE ADAY OLDU

Eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da Fars dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Kuvvetmirayı kurdu ve 1999 yılında çeşitli sanatçıların yer aldığı ilk Türk rap albümü "Yeraltı Operasyonu" albümünde ilk projesi "Silahsız Kuvvet" parçası ile bulundu. 2000'de Ceza ile birlikte ''Toplama Kampı'' isimli bir albüm yayımladı.2001 yılında ilk albümü "Sözlerim Silahım" çıktı, aynı tarihte One Second'ı yayımlandı. Ardından 2002 yılında ikinci albüm "İhtiyar Heyeti" piyasaya sürüldü. 2002 yılında yine kendi adını taşıyan bir albüm yarattı. Aynı tarihte Gerilim 99 (Promo) adlı albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u çıkardı.

CEZA'NIN PRODÜKTÖRLÜĞÜNÜ YAPTI

2002 yılında CEZA "Med Cezir" albümünün prodüktörlüğünü yaparak, albümdeki şarkılara da imza attı. 2004'te G.O.R.A film müziklerini yaptı. Sagopa Kajmer, 2005'te Melankolia Müzik'i Kolera ile birlikte hayata geçirdi. 2006 yılında ise ikili dünya evine girdi. 2010 yılında eşi Kolera ile ''Bendeki Sen" albümünü yayınladı. 2010 yılında ilk kez düzenlenen TRT müzik ödüllerinde ''Yılın Albümü'' dalında ilk beşe girdi. Ayrıca yine 2010 yılında yayınlanan Yeraltı Kafilesi (Kafile 2)'nin yapımcılığını üstlendi.

2007'de Kolera ile ''İkimizi Anlatan Bir Şey'' isimli düet albümü yayımladı. 2008'de ''Kötü İnsanları Tanıma Senesi'' adlı bir solo albüm yayımladı. 2009'da ''Şarkı Koleksiyoncusu'' isimli bir albüm çıkardı. 2010'da Kolera ile 2. düet albümü ''Bendeki Sen''i piyasaya sürdü. 2011'de Saydam Odalar'ı piyasaya sürdü. 2013'te ''Kalp Hastası'' isimli bir albüm çıkardı. 2017'de ''Ahmak Islatan'' albümü çıkardı.

Sagopa Kajmer, Kolera yani Esen Güler ile 20 Kasım 2017 tarihinde evliliğini noktaladı.