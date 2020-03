Sagopa Kajmer sözleri! Sagopa Kajmer'in anlamlı ve etkileyici sözleri neler? Sagopa Kajmer'in en beğenilen şarkı sözleri! Yunus Özyavuz şarkıları!

Dünyaya maal olmuş ve yayılmış popüler müzik türü olan rap müziği geleneksel Türk müsiki tınısıyla harmanlayan ve melankolik şarkılar üreten Sagopa Kajmer özellikle de felsefi ağırlık şarkı sözleri ile çok beğenilmektedir. Herkes tarafından beğenilen Sagopa Kajmer sözlerini sizler için derledik.

EN ANLAMLI SAGOPA KAJMER SÖZLERİ

"Ey askerim kurşunum, kulun hâli aynı kalem-i kurşun. Anlatayım şöyle ki; dışa kapanıktır başı, yavaş açılır dışa ilki. Ucu sivrildikçe olur sanki ormanda gezen tilki."

"Çok bildimlik yaparsan çok düşmüşlük yaşarsın, yok derdimlik yaparsan dert görünce saparsın."

"Yoksun arzularından bahçe yapsan, tohumuna suyunu serpeler misin?"

"Gülmek bir mükafattır ağlayan gözlerin gördüğü. Ölüm bir karanlıktır tüm ışıkların söndüğü."

"Korkusuzluk sahipleri neden kemer arkasında silah taşır?"

"Elimi verdim, kolumu kaptın, gözümü çektim, aklımı aldın. Yaşam mı, ben mi bedbahtım? Sallanırsa da yıkılmaz tahtım."

"İstisnalar Kaideyi Bozmaz"

"Rab'la arana giren şifreyi çöz"

"Hayat bir bot ve bot çevresi dolu büyük beyaz köpek balığı. Diptekiler iştahla düşünür tepede duran azığı."

"Bu neşenin sonudur elbet derin bi' baş ağrısı… Kahkahalar bugün senin, peki ya bundan sonrası?"

""Sözler bazen bir hazine, bazen dermansız bir dert tipi. Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz; gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz?"

"Bu ses benim, dinle dinle dinle... Uygunsuzca gidişlerin, yolunu kesen haydut benim. Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim; gidenlerime vedâyım, gelenlerime mîrim."

"Ben Hüsrana Komşuyum"

"Birikimlerimiz kısıtlı, arzularımızın ışığı egoizme yansıdı ya da kısıtladık insancıl yanımızı; tokatladık karanlığa mum yakanları."

"Bak bana dikkatle. Sence ben militan mıyım? Sakallarımı yolsam, ahbaplarından mıyım? Geyik muhabbetine katılsam, söyle dostlarından mıyım? Neredeyim, sen neredesin? Sen ne boş bir kellesin! Sana dünyâlıklar ellesin, salıncaklarını tayfunlar yellesin!"

"Toprakla aramdaki mesafe kadar hayat değil uzun…"

"Belki sana göre ben delirmiş ve sorunluyum, ben senin varmak istediğim o yolun sonuyum!"

"Külle bezenip, gülle kandırıldı tüm hayâllerim."

"Tanrı Çekti Tüm Resimleri"

"Paranın değeri arttı millet, insan değeri battı."

"Sınırı yok bu hiçlik mertebesinin. Tarifi yok dünyadaki sahipsizliğimin."

"Azimle unutup sadakatle geleceğe emin ol. Başta zor gelir adım atılmış her yol."

"Kendi anahtarını bulamamışlar; senin kilitli kapını söyle nasıl açabilirler, onlar açamazlar!"

"Her nefesi soluduğumda hep yektim, bu ücralarda ben benimi kaybettim, ve düşman kelimesinin anlamını arkadaş sıfatını taşıyanlardan öğrendim."

"Anlamsızlaşmış bakışları çoğunun. Şeytanlaşmış içi melek görünen çocuğun. Düşününce kötüyü tahmin edemezsin ateşini içime işleyen soğuğun. Bana bir çıkış yolu bulun, sonu gelsin kâbusumun".

"Kuzular için ağlayan kurtlar da vardır hayatta. Elin elinden üstün gelebilir koyduğun kanıtla."

"Yalanlara radar olsan neye yarar? Zararın dönüşü kârın el mi sallar? Batan güneş yine doğar.

"Onlar evrim dediler, bu yaptıklarımız devrim dediler... Ah zekâsına kedi işeyesi nefer; her şey kader!"

"Vakit varken tomurcukları topla, zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek, yarın ölüyor olabilir."

"Affetmek erdemse, unutmamak akıllılıktır."

Gözüm ağladıkça gamzelerim gülmemekte. Ruhum yıpranmadıkça kalemim hareket etmemekte. Nefesle inşa ettiğim sözüm kulaklarına borçtur; şeytan güvendiklerimi gömdü, lan ne iştir?

"Kötü İnsanları Tanıma Senesi"

"İçimde şefini kaybeden bir orkestranın hüznü var, dışımda Charlie Chaplin gülüşü."

Ulaşılacak saadete kaç kapı daha var? Açtım, açtım kapıları. Girdim, bomboş evlere vardım. Yardım lâzım bana, şansım yâver sanma. Hiç hoş değil gördüklerim amma. Emin değilim, her şey muamma.

"Kimsenin bir kimseden bir farkı yok, çıkar en önde. Kalabalık bir dost listesi, gereksizler tepelerinde."

"Bu âciz benzetmeler de olmasa bakacak aynam olmazdı. Kendimi görebileceğin başka bir yer var mıydı?"

"Gönül kuşunu hangi avcı vurduysa, onun yanına uğurlanırsın."

"Bakacağım tek yön önüm, doğru rotayı izler gözüm. Rüzgâra emânet sözüm, hasretlerle yandı gönlüm. Yalnızlığım kalbime zulüm, korkutmakta her an ölüm. Ben bir pembe diziyim, her günüm bir bölüm."

"Yalan silahtı gerçeklerimi gafil avladı; savaşçı savaşa havlu attı. Siz kazandınız, bağışlayın, pes ettim."

"Karanlıkta aylak aylak dolaşarak aradı bir dostum ışığı, ben evimde sıcak çorbama daldırırken kaşığı. Birbirimizi karanlık kamufle etmişti ve durum kötüydü. Diğerlerini ışıklar bronzlaştırdı, tenler ölüydü. Birisi kalbini tâmir ettirdikten sonra hiç ağlamadı. Diğer dostum son yediği kazıktan sonra hiç konuşmadı. Derler ya, ağzını bıçak açmadı, diğer dostum Hakk'a karşı geldi beli bir daha doğrulmadı."

"Yarısı zakkum, yarısı gülüm. Kendimi bulmam için bir rehber gördüm. Yalnız, dilsizdi ve sen onu gâayet hor gördün. Bir öğün için 10 ekmek kendine böldün, ben güldüm."

"Pişmanlık asla kaçamayacağın bir canavar; elleri bazen öldürür, bazen sertçe yakalar."

"Karamsardan varan harbi doğru söz."

"Çok bildimlik yaparsan, çok düşmüşlük yaşarsın; Yok derdimlik yaparsan, dert görünce saparsın."

"O gözlerin sulanmasın darbeler yesen de yüreğine affetmek en asil intikam. Varsa bir duvar dayan, yoksa bir duvar yarat. Karanlık olduğunda mumdan bir güneş yarat."

"Bu dünyada bir gerçek var, inan herşey karşılıklı!"

SAGOPA KAJMER ALBÜMLERİ

Yeraltı Operasyonu (1999)

Gerilim 99 (Promo) (1999)

Toplama Kampı (2000)

Sözlerim Silahım (2001)

İhtiyar Heyeti (2002)

On Kurşun (2001)

One Second (2002)

Sagopa Kajmer (2002)

Bir Pesimistin Gözyaşları (2004)

Romantizma (2005)

İkimizi Anlatan Bir Şey (2007)

Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008)

Bendeki Sen (2010)

Saydam Odalar (2011)

Kalp Hastası (2013)

Ahmak Islatan (2017)