Haberler » Spor » 'Şah mat'ın küçük ustasının gözü dünya şampiyonluğunda - Spor

"Şah mat"ın küçük ustasının gözü dünya şampiyonluğunda

Bursa'da yaşayan 8 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, 2,5 yıl önce anaokuluna giderken öğrendiği satrançtaki başarılarıyla beğeni topluyor.

03.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:12
'da yaşayan 8 yaşındaki Yağız Kaan , 2,5 yıl önce anaokuluna giderken öğrendiği satrançtaki başarılarıyla beğeni topluyor.
Özel bir kolejde 3'üncü sınıfa devam eden Yağız Kaan, anaokulunda satranç dersinde öğrendiği bu sporda kısa sürede önemli başarılara imza attı.
Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu unvanlarını elde eden, katıldığı turnuvalardan yaklaşık 40 madalya ve çok sayıda kupa ile dönen Yağız Kaan Erdoğmuş'un bu spordaki başarısı göz dolduruyor. Satrançta 12 yaşında "büyük usta" olmayı amaçlayan Yağız Kaan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da birinciliği hedefliyor.
Yağız Kaan Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulu sıralarında öğrendiği satrançta ilk kez babasıyla oynadığını ve berabere kaldığını söyledi.
Sonra babasının kendisini satranç kursuna yazdırdığını ve orada herkesi yenince profesyonel bir kulübe geçtiğini belirten Yağız Kaan, "Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarım var. Birçok turnuvaya katıldım, çok fazla birinciliklerim ve madalyalarım var. 40'a yakın diye tahmin ediyorum. Genç yaşlarda 'büyük usta' olmuş Vahap Şanal ve Batuhan Daştan'ı örnek alıyorum. Bunun dışında örnek aldığım yabancı satranççılar da var." diye konuştu.
Yağız Kaan Erdoğmuş, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ağustos ayında gerçekleştirilen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş kategorisinde altın madalya kazandığını aktardı.
Bu turnuvadaki başarılarına değinen Yağız Kaan, şu görüşleri paylaştı:
"O şampiyonada Rus rakibim beni zorladı ama ben onu yendim. Ben Avrupa birincisi oldum, Rus rakibim ise Avrupa 6'ncısı oldu. Bir ay sonra Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasına biz ülke olarak katılım göstermedik. Benim Slovakya'da yendiğim Rus rakibim, Çin'de dünya şampiyonu oldu. Bundan sonraki hedefim önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılarak ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak."
"Aile olarak gerekli desteği veriyoruz"
Baba Selahattin Erdoğmuş da Yağız Kaan'daki satranç sevdasının anaokulundayken başladığını anlattı.
Oğlunun, bir gün eve geldiğinde kendilerine satranç takımı olup olmadığını sorduğunu kaydeden Erdoğmuş, "Biz de annesi ile birbirimize bakıp 'Evde satranç takımı yok' dedik." ifadesini kullandı.
Bir süre sonra ona satranç takımı aldığını aktaran Erdoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu süreye çok fazla birincilikler sığdırdı. Yağız sadece yaş grubuyla oynamıyor, büyüklerle de oynuyor. En son geçen haftalarda Mersin'de düzenlenen turnuvada birinciliği averajla kaybederek ikinci oldu. Slovakya'da İstiklal Marşı'nın okutulması, ay-yıldızlı bayrağın göndere çekilmesi bir Türk evladı olarak büyük bir mutluluk. Bu mutluluğu yaşatanın sizin çocuğunuzun olması da gözyaşlarınıza hakim olamamanıza sebep oluyor. Üstün yetenekli veya üstün zekalı değil ama çok fazla emek harcıyor. Satrançla ilgili kitapları okuyor. Büyük ustaların maçlarını izliyoruz. Onunla satranç üzerine çok fazla vakit geçiriyoruz. Ablası ve annesi çok destek oluyor. Aile olarak Yağız'a gerekli desteği veriyoruz ve vereceğiz. Yağız'a kupaları için bir dolap ayırmıştık. En son Mersin'de aldığı kupayı dolaba koyacak yer bulamadık. Evladımızın başarısı böyle devam ederse yeni dolaplar Yağız'ı bekliyor."
Anne Gülsüm Erdoğmuş oğluyla gurur duyduğunu, ona her türlü desteği sağladıklarını belirtti.
"Savcı olmak istiyor"
Yağız Kaan'ın kolejdeki öğretmenlerinden Nilgün Keçeci ise onun çok sakin bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.
Özellikle sayısal derslerdeki katılımı, pratik düşünmesi ve hızlı karar vermesinin onun en belirgin yönleri olduğunu ifade eden Keçeci, "Onun hayatında satranç çok önemli bir yer tutuyor. Tanıdığı büyük satranççılardan biri savcı olduğunu için ve atak oynadığını düşündüğü için kendisini özdeşleştiriyor. Bundan dolayı savcı olmaya karar vermiş. Dilerim bu hedefine ulaşır çünkü o azmi ve kararlılığı görüyorum. Katıldığı turnuvalarda aldığı sonuçlarla yüzümüzü güldürüyor. En çok futbol oynamayı seviyor. Zil çaldığında sınıfta tutamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Şampiyonası, Bora Füzesi, Erdoğmuş, Bursa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:36 Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, hedeflerini anlattı Açıklaması - Spor
13:30 Minik Judocular Karaman'ın gururu oldu - Spor
13:25 "Zilli top"un peşinde sosyalleşip, başarmanın gururunu yaşıyorlar - NİĞDE - Spor
13:25 Kuşadası'nda futbolun kalbi Özer Türk stadyumu düzenleniyor - Spor
13:22 Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
11:47 Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı - Spor
11:45 Harcama limitini aşan Fenerbahçe'ye puan silme cezası verilebileceği iddia edildi - Spor
11:04 Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı - Spor
10:54 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki - Spor
10:42 Sosyal medyada yankılanan fanatik Fenerbahçeli aile - Spor
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 13:37:51