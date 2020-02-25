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Saha çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi alt ve üst yapıda çalışmalarına devam ediyor.

25.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:56Saha çalışmaları sürüyor
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi alt ve üst yapıda çalışmalarına devam ediyor. Saha ekipleri, hem vatandaşların taleplerine cevap veriyor hem de şehrin rutin temizliğini yapmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehir merkezinde belirlenen çalışma programı çerçevesinde genel temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Ana arterler üzerinde yapılan yıkama çalışmaları sayesinde çevreye toz yayılması engellenirken, şehrin temizliği de rutin yıkama çalışmaları ile yapılıyor. Alt yapı sistemlerinde meydana gelen arızalar sonucu ortaya çıkan şikayetlere anında müdahale eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Beyaz Masa'ya iletilen taleplere vakit kaybetmeden cevap vererek abonelerin su bağlantılarında meydana gelen sorunları çözüyor. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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