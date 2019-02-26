26 Şubat 2019, 21:06
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SAHA Derneği Yazı Dizisi İnci Eviner söyleşisi ile devam ediyor

SAHA Derneği Yazı Dizisi İnci Eviner söyleşisi ile devam ediyor

Evrim Altuğ'un İKSV koordinasyonunda düzenlenen Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek sanatçı İnci Eviner ile projesi üzerine yaptığı söyleşi ile devam ediyor.

Altuğ, "Niyetim, orada 'ziyaretçi' olmamak" başlıklı yazısına şöyle başlıyor:

"İnci Eviner, 'Biz, Başka Yerde' isimli çalışmasıyla, temeli tarihî bir Çin bedduasından gelen 'Garip Zamanlar Göresin' teması ile yapılacak 58'inci Uluslararası Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda yer alacak. Eviner'i atölyesinde ziyaret ederek, üzerinde çalıştığı eseri üzerine söyleştik. Sanatçı, yapıtı için konuşurken, niyetinin orada 'ziyaretçi olmamak' olduğunu ve 'Yeryüzü ile Dünya arasındaki sıkışmışlık derdini tanımlamaya çalıştığını' vurguluyor."

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Venedik, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: Bültenler