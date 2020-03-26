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SAHA İstanbul'dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul olarak tüm kabiliyet ve yeteneklerimizi tıbbi cihaz üreticisi firmalarımıza sunuyoruz.

26.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:30
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, " Türkiye 'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul olarak tüm kabiliyet ve yeteneklerimizi tıbbi cihaz üreticisi firmalarımıza sunuyoruz." ifadesini kullandı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği zor dönemde, yeni tip koronavirüsün birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek yenilebileceğini vurguladı.
Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul olarak tıbbi cihaz üreticisi firmalara var gücüyle destek olacaklarını yineleyen Bayraktar, şunları kaydetti:
"472 üyemizle tıbbi cihaz üretiminde kullanılan ve ihtiyaç duyulan ekipmanlar ile bileşenlerinin üretimi konusunda destek olacağız. Tasarım, mühendislik, hızlı prototipleme ve üretim yeteneklerimizin tamamını seferber etmeye hazırız."
Bayraktar, üretim konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm tıbbi cihaz üreticisi firmalara, SAHA İstanbul'un sosyal medya hesaplarında ilan ettiği kanallardan iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.
SAHA İstanbul, medikal cihaz üreticilerini destekleyeceğini 23 Mart'ta ilan etmiş, söz konusu karar kamuoyunda büyük destek görmüştü. SAHA İstanbul’dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel

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SAHA İstanbul'dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı

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