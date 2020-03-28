Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: "Koronavirüsü birlikte yeneceğiz"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar," Yaklaşık 100'e yakın mühendisin yer aldığı özel ekiple yerli solunum cihazının seri üretimi için milli seferberlik ruhuyla çalışmalar devam ediyor.

28.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:58
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar:
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar," Yaklaşık 100'e yakın mühendisin yer aldığı özel ekiple yerli solunum cihazının seri üretimi için milli seferberlik ruhuyla çalışmalar devam ediyor...Koronavirüsü birlikte yeneceğiz" dedi.
Koronavirüs salgınının en kritik malzemesi olan yoğun bakım solunum destek ünitesi ve solunum cihazı üretimi olduğunu belirten Bayraktar, "Üretimi üstlenen firmadan yoğun bakım solunum destek ünitesi üretimi için kritik bileşen listesi aldık. Başvuran firmalarımızın yeteneklerini kategorize ederek yetenek matrisi oluşturduk. Oluşturulan bu matris, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile cihaz tasarımı ve üretimi için oluşturulan özel ekibe iletildi. Ayrıca açık kaynak olarak başlatılan yetenek haritası çalışmalarına da destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bayraktar, yerli solunum cihazı üretimi için başlatılan ortak çalışma için Baykar, Aselsan, Biosys ve Arçelik bünyesinde çalışan mühendislerden bir takım olduğunu kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yaklaşık 100'e yakın mühendisin yer aldığı bu özel ekip, yerli solunum cihazının seri üretimi için milli seferberlik ruhuyla çalışmalarına devam ediyor. Geldiğimiz noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, seri üretimin başladığını ve ilk cihazların tesliminin 15 Nisan'a yetiştirilmeye çalıştığını açıkladı. Yerli solunum cihazı için ekibiyle birlikte çalışmalara devam eden Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanya ile şimdiden 1000'den fazla solunum cihazı Aselsan, Baykar, Tusaş, Havelsan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından sipariş edilerek Sağlık Bakanlığı'na hibe edildi."
Bayraktar, SAHA İstanbul üyelerinin Koronavirüs (Covid-19) salgını için milli seferberlik ruhuyla yürüttüğü önemli destek çalışmalarından biri de robotik tanı kiti olduğunu ifade ederek çalışma tamamlandığında aynı anda birçok testin hızlıca sonuçlanacağını ve bu çalışma için SAHA İstanbul üyelerinin CNC üretim kapasitelerini de kullanmaya başlayacağını kaydetti.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede SAHA İstanbul üyesi bir firma tarafından geliştirilen dijital bir uygulamayı hatırlatan Bayraktar, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır'ın başlattığı çalışmada ise üyelerimiz arasında bulunan ve 500 kişilik bir yazılım ekibine sahip olan OBSS firması dijital bir uygulama geliştiriyor.
Geliştirilen uygulama ile koronavirüs salgınındaki izolasyon takip edilerek korunma ve karantina çalışmalarına etkin destek verilecek. Yapılan çalışmalara destek veren adını saydığımız ve sayamadığımız tüm üyelerimiz ile bu çalışmaların koordinasyonunda SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş yönetiminde görev alarak yoğun bir şekilde çalışan ekibimize çok teşekkür ederim. Koronavirüsü (Covid-19) birlikte yeneceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Haluk Bayraktar, Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: 'Koronavirüsü birlikte yeneceğiz' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Ekonomi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Mansur Yavaş’tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım Ekonomi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Ekonomi
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Ekonomi
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Kredi kartı kullananları sevindirecek gelişme! Asgari ödeme tutarlarında düzenleme yapıldı Ekonomi
Kredi kartı kullananları sevindirecek gelişme! Asgari ödeme tutarlarında düzenleme yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:05: Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor - Ekonomi 18:37: Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını sıklaştırdı - Ekonomi 18:22: Yaş zencefil fiyatını ikiye katladı - Ekonomi 18:20: MHP Van il başkanı Göngüralp'ten ekmek zammına tepki - Ekonomi 18:16: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Haberler 17:58: SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: "Koronavirüsü birlikte yeneceğiz" - Ekonomi 17:54: Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi - Ekonomi 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:45: Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu - Ekonomi 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Ekonomi 15:07: Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak - Ekonomi 14:43: Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız - Ekonomi