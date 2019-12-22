Haberler » Güncel » Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada - Haber

Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Gaziosmanpaşa'da gaz kolunun kilitlendiği motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

22.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:26
'da gaz kolunun kilitlendiği motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şaha kalkan motosiklet esnafın tezgahını da yıktı.
Olay, Gaziosmanpaşa, Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir işyeri önünde park halindeki motosikletine binen sürücü gaza bastı. Gaz kolu takılı kalan motosiklet ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Bunu gören sürücünün arkadaşı motosikleti durdurmak müdahale etmek istedi. Ancak gaz kolu takılan motosiklet sürücüsünün ve vatandaşın çabalarına rağmen durdurulamadı. Uzun uğraşlar sonucunda motosikleti durdurmayı başarırlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Durdurulamayan motosiklet önce park halindeki otomobile ardından iş yeri önünde bulunan malzemelere çarptıktan sonra devrildi. Yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02   Hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatı ekmek kapısı oldu - Haber
12:00   E-5 Karayolu'nda ilginç olay - Haber
12:00   Spor trafik kazasında 2 futbolcusunu kaybeden keşanspor, yeniden sahalara dönüyor - Haber
12:00   Antalya türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık-arşiv - Haber
11:55   Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, 3+1 sistemiyle eğitim veriyor - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
22.12.2019 12:05:50