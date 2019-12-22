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Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da gaz kolunun kilitlendiği motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

22.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:26 Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada
GAZİOSMANPAŞA'da gaz kolunun kilitlendiği motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şaha kalkan motosiklet esnafın tezgahını da yıktı. 

Olay, , Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir işyeri önünde park halindeki motosikletine binen sürücü gaza bastı. Gaz kolu takılı kalan motosiklet ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Bunu gören sürücünün arkadaşı motosikleti durdurmak müdahale etmek istedi. Ancak gaz kolu takılan motosiklet sürücüsünün ve vatandaşın çabalarına rağmen durdurulamadı. Uzun uğraşlar sonucunda motosikleti durdurmayı başarırlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Durdurulamayan motosiklet önce park halindeki otomobile ardından iş yeri önünde bulunan malzemelere çarptıktan sonra devrildi. Yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GAZIOSMANPASA'DA GAZ KOLUNUN KILITLENDIGI MOTOSIKLETIN SURUCUSUNUN YASADIGI ILGINC ANLAR GUVENLIK KAMERASI TARAFINDAN SANIYE SANIYE KAYDEDILDI. SAHA KALKAN MOTOSIKLET ESNAFIN TEZGAHINI DA YIKTI (FOTO: ISTANBUL DHA)

 


- Yazar

Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Güncel

Kaynak: DHA

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