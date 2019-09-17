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Sahabiye'de kat karşılığı iki ayrı ihale yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kat karşılığı iki ihale yapılacak.

17.09.2019 11:32Sahabiye'de kat karşılığı iki ayrı ihale yapılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kat karşılığı iki ihale yapılacak. 24 Eylül Salı günü 4 bloğun yapımı için kat karşılığı iki ayrı ihale gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan ve hızla yükselmeye devam eden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir ihale daha gerçekleşiyor. 1. Etap 2. Kısımda yer alan 4 blok için 2 ayrı ihale gerçekleştirilecek. 1 blok hak sahipleri, 1 blokta müteahhit firma için gerçekleştirilecek olan ihalelerin tarihi ise 24 Eylül Salı olarak açıklandı. İhaleler saat 10.00 ve 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Salonu'nda gerçekleştirilecek. Her iki ihaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.'ye müracaatlarını yapmaları gerektiği belirtildi. - KAYSERİ

Kayseri, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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