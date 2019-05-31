Sahabiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, Sahabiye Kentsel Dönüşüm
Projesi şantiye alanında incelemede bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi alanına giderek çalışmaların son durumunu yerinde gördü.
İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, "Bayramdan sonra daha yüksek bir tempoyla çalışmalar sürecek. Hak sahiplerine konut ve iş yerlerini zamanında vereceğiz. Böylesine prestijli bir proje şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaatları devam eden birinci etabında 622 daire ve 55 iş yeri ile 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otopark bulunuyor.
Kaynak: AA
Memduh Büyükkılıç
, Güncel