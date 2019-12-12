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Sahabiye'deki kentsel dönüşüm çalışmaları

Kayseri'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan "Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında kat karşılığı yapılacak olan birinci etap ikinci kısımdaki 218 konut ve 18 dükkan için imzalar atıldı.

12.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:30Sahabiye'deki kentsel dönüşüm çalışmaları
'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan "Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında kat karşılığı yapılacak olan birinci etap ikinci kısımdaki 218 konut ve 18 dükkan için imzalar atıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla devam ettiğini belirtti.
Birinci etap birinci kısım inşaatların 2020 yılının 9'uncu ayında teslim edileceğini ifade eden Büyükkılıç, şöyle devam etti:
"Birinci etap birinci kısmı yapan Kayseri'nin iftiharı firmalardan Erkut İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Kayseri'nin firmalarını sahiplenen, yerli ve milli olma yönünde gayret gösteren bir anlayışa sahip olduğumuzu da herkese ifade ederiz. Birinci etabın ikinci kısmının anlaşmasını da yapıyoruz. Güzide firmalarımızdan Göker Gözütok ve Bülbüller İnşaat'ın değerli ortaklığına teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum. Birbirlerine sahip çıkıp ortaklıklarını sürdürdükleri sürece cenabı Allah onların en büyük ortakları olacaktır."

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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