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Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde örnek daire hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap birinci kısım inşaatları kapsamında hazırlanan örnek daireyi inceledi.

26.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:30Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde örnek daire hazır
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap birinci kısım inşaatları kapsamında hazırlanan örnek daireyi inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 622 daire ve 55 dükkandan oluşan birinci kısım inşaatların sorunsuz şekilde devam ettiğini ve sonbaharda tamamlanacağını belirtti.
Birinci etap birinci kısımda yer alan 40 bin metrekarelik iki katlı ve 934 araçlık otoparkın da aynı zamanda tamamlanacağını dile getiren Büyükkılıç, örnek daire ve inşaatın diğer bölümleriyle ilgili bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel

Kaynak: AA

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