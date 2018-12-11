Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ne Devam Ediliyor

11 Aralık 2018 Salı 14:36



11 Aralık 2018 Salı 14:36

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında 12. kata ulaşıldı.Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ifadesiyle 6 milyar lirası yatırımla Kayseri belediyecilik tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlar yükselmeye devam ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, projenin beş bloktan oluşan ilk etap, birinci kısım inşaatının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.Üç blokta 12. kata ulaşıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:"Bir taraftan inşaatları tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışırken diğer taraftan da ikinci etap için uzlaşma görüşmelerine devam ediyoruz. İlk etapta yüzde 96 gibi çok büyük bir oranda hak sahipleri ile uzlaşma sağladık. İkinci etapta da yüzde 94 oranında uzlaşma gerçekleşti. Böylesine yüksek oranda uzlaşmanın sağlanması hemşehrilerimizin bizlere olan güvenini gösteriyor. Sahabiye'nin Kayseri ve bölgemize yakışan bir proje olması ve belediyecilik tarihinin en büyük projesinin planlanandan daha önce hayata geçirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz."