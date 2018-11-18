Sahabiyespor - Çorum Belediye Gençlik Spor: 0-3

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Veysel Alış, Ömer Açıcı
SAHABİYESPOR: Ömer F. Korkmaz, Erdoğan B. Erci, Atakan Ayan, Burak Orak, Mert Cıklacivlez, Ali Fırat (Mahmut Esat Güneş, Kadir Erdoğan, Şaban Talha Ertaş, Halit Ustaoğlu, Süleyman Yılmaz,Yasin Yaşar İnci, Hasan Çetinkaya)
ÇORUM BELEDİYE GENÇLİK SPOR: Barış Kaynak, İsmail Eruysal, Mahmut Özkılıç, Enes Şentürk, Okan Okyay, İbrahim Uçar (Abdullah Caydı, Yasin Baysal, Çağatay R.Kale, Doğan Başturan, Berkcan Türkmen, Emirhan Balcı, Mehmet Cam)
SETLER: 17-25, 18-25, 14-25
SÜRE: 64 (20, 24, 20)
Türkiye Voleybol 2'nci Ligi 3'üncü Grup'ta yer alan Kayseri temsilcisi Sahabiyespor, evinde konuk ettiği Çorum Belediye Gençlik Spor'a 3-0'lık sonuçla mağlup oldu.
Mustafa Kemal Atatürk,Çetinkaya,Mahmut Esat,Çorum
18 Kasım 2018 Pazar 17:52