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Sahada çalışan gazeteciler bir araya geldi

Bilecik'te sabah kahvaltısında bir araya gelen sahada çalışan gazeteciler, meslekle ilgili sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

10.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:33Sahada çalışan gazeteciler bir araya geldi
'te sabah kahvaltısında bir araya gelen sahada çalışan gazeteciler, meslekle ilgili sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Mesleklerini gece gündüz demeden severek ve hakkını vererek yaptıklarını belirten gazeteciler, kamu görevi yaptıklarını ve vatandaşlara doğru, tarafsız vermek için emek harcadıklarını dile getirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, çalışan gazetecilerin dernek çatısı altında toplanması konusu masaya yatırıldı. Düzenlenen kahvaltı programına yerel ve ulusal basından gazeteciler katıldı. - BİLECİK

Bilecik, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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