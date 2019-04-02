Sahada Emek Vermenin Karşılığını Çok Güzel Aldık"

Kesin olmayan sonuçlara göre Merkezefendi
Belediye başkanlığını kazanan CHP
'li Şeniz Doğan
, sahada emek vererek dürüst çalışmanın karşılığını aldıklarını söyledi.
Doğan, Gazeteciler Cemiyeti
'nde düzenlediği basın toplantısında, Merkezefendi'de çok güzel bir ittifak geçekleştirdiklerini belirtti.
"Herkesin başkanı olacağım" Denizli
halkına teşekkür eden Doğan, "Sahada dürüst çalışmanın, emek vermenin karşılığını çok güzel aldık. Tabii biraz kadınlardan yana pozitif ayrımcılık gördük, gençlerden yana pozitif ayrımcılık gördük. Bu şehri birlikte ortak akılla yönetmek istiyoruz. Bu saatten sonra parti rozeti çıkmıştır, herkesin belediye başkanı olacağım." dedi.
Denizli Milletvekili Kazım Arslan
ise Merkezefendi'de yeni bir dönemin başladığını ifade ederek millet ittifakının önümüzdeki dönemde de süreceğini anlattı. Arslan "İnşallah bu ittifakın sonucunu kampanya döneminde gördüğümüz gibi yeni çalışma döneminde de devam ettireceğiz. Şeniz hanıma başarılar diliyorum. Çalışmalarında yine her zaman kendisinin yanında olacağız." diye konuştu.
Denizli, Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Merkezefendi, Politika
Kaynak: AA