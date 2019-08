TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor 'un deneyimli oyuncusu Ferhat Çulcuoğlu, "Bu takımı şampiyon yapabilmek için tüm benliğimizle sahada savaşacağız." dedi.Tecrübeli oyuncu Ferhat Çulcuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.Samsunspor'un kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Ferhat Çulcuoğlu, "Burada yaşayabileceğim başarıları, şampiyonluğu hayal ederek geldim. Bunun için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayım. Samsunspor'da bize her türlü imkan sunulmuş durumda. Başarıdan başka düşündüğümüz hiçbir şey yok. Eğer bir başarısızlık olacaksa bunun sorumlusu biz futbolcularındır. Çünkü bize her türlü desteği veren, imkanı sunan bir kulüpteyiz. Ben ve arkadaşlarımız bunun farkındayız. Bu takımı şampiyon yapabilmek için tüm benliğimizle sahada savaşacağız. Ben bunun sözünü ilk geldiğimde vermiştim. Takım arkadaşlarımın adına da veriyorum. Biz bu sene ipi göğüsleyeceğiz." ifadesini kullandı.Hazırlık maçlarıyla takımdaki futbolcuların birbirini tanımaya ihtiyacı olduğuna dikkat çeken genç oyuncu, şöyle devam etti:"Ligin ilk maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Kendi adıma çok heyecanlıyım. Bir an önce Samsunspor formasını giyip başarılar yakalamak istiyorum. Açıkçası sabırsızlanıyorum. İlk maçımız deplasmanda Gümüşhanespor ile olacak. Bizim için artık içeride, dışarıda hiç fark etmiyor. Çünkü biz Samsunspor'uz. Her zaman kazanmak için oynayacağız. İçeride de dışarıda da galip geleceğiz. Yeri gelecek belki bir puan bile bizim için iyi olacak ama amacımız, hedefimiz ve odağımız tamamen galip gelmek üzerine, tamamen şampiyonluk üzerine olacak. İlk maçta Gümüşhane'den 3 puanla dönmeyi umut ediyorum."Taraftarların takıma güvenmesini isteyen Ferhat Çulcuoğlu şunları dile getirdi:"Taraftarımız sahada her zaman savaşan ve mücadele eden bir takım görecek. Her zaman galibiyet ve başarı için oynayan bir takım görecek. Mağlubiyet veya beraberlik durumunda bile bizi alkışlayacakları pozisyona geleceğiz. Çünkü sahada her şeyimizi vereceğiz. Bazen her şeyini yaparsın top girmez, şans faktörü vardır. Ama kötü günümüzde bile bizi alkışlayacaklarından eminim. Her zaman bize destek olsunlar. Mücadelemizde yanımızda olsunlar. Bize inansınlar, güvensinler. Biz bu sene bu işi başaracağız."