Haberler » Spor » Sahalarda küfüre bir tepki de Alaçatıspor'dan - Spor

Sahalarda küfüre bir tepki de Alaçatıspor'dan

Geçen hafta, 2020 yılının küfürsüz futbol için milat olmasını dileyen Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün'ün yaptığı çağrının ardından, Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan da küfüre karşı çıktı.

12.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:04Sahalarda küfüre bir tepki de Alaçatıspor'dan
Geçen hafta, 2020 yılının küfürsüz futbol için milat olmasını dileyen Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün'ün yaptığı çağrının ardından, Gençlik Kulübü Başkanı Soner Varhan da küfüre karşı çıktı.

Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Varhan, böyle bir çağrıya kesinlikle kayıtsız kalmayacaklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Kadınların da rahatlıkla futbol seyredebilecekleri, daha seviyeli bir taraftar grubu istiyoruz. Hatta örnek vermek gerekirse; basketbol seyircisi gibi bir taraftar grubu istiyoruz. Dolayısıyla sahalarda küfürlü değil, coşkulu tezahüratlar istiyoruz. Bu dileğimiz sadece kendi taraftarımız için değil, tüm takımlar için geçerli. Bu konuda çok hassasız" diye konuştu.

"İnanıyorum ki, taraftarın dili değişecek"

Biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşündüğünü ifade eden Kulüp Başkanı Varhan, "İnanıyorum ki, zaman içinde taraftarın dili de değişecektir. Tezahürat şekli de, küfür argümanlı değil, davuluyla, marşlarla, takımını coşkuyla desteklediği, takımını canlandıracak şekilde olmalı. Alaçatıspor olarak da böyle olması için çalışıyoruz" diye açıkladı. - İZMİR

Alaçatı, Futbol, Çeşme, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:31  Kasımpaşa'nın yeni transferi Tarkan Serbest, küme düşme endişesi taşımıyor - Spor
13:31  Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı - Spor
13:30  5 Ocak Ulusal Karate Kurtuluş Kupası - Spor
13:26  Kayserispor, Gustavo ile anlaştı - Spor
13:19  Emre Mor Leeds United'a transfer olmak istiyor ancak taraftar tepkili - Spor
13:17  Beşiktaş, Guilherme transferini bitirdi - Spor
12:54  Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi - Spor
12:17  52 yaşındaki Kazuyoshi Miura, takımıyla sözleşmesini 1 yıl uzattı - Spor
11:42  Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı - Spor
10:42  Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır - Spor
12.01.2020 13:34:15